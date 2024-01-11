https://ria.ru/20240111/putin-1920658851.html

Путин поручил изучить вопрос включения общепита в госпрограмму по туризму

Путин поручил изучить вопрос включения общепита в госпрограмму по туризму - РИА Новости, 11.01.2024

Путин поручил изучить вопрос включения общепита в госпрограмму по туризму

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поручит проработать вопрос включения объектов общепита в программу развития внутреннего туризма для получения льгот. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T09:10

2024-01-11T09:10

2024-01-11T10:31

общество

владимир путин

россия

дальний восток

новости - туризм

туризм

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ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поручит проработать вопрос включения объектов общепита в программу развития внутреннего туризма для получения льгот."Программа развития внутреннего туризма, поддержки строительства гостиниц, особенно 3-4 звезд, работает и результаты даёт... Мы распространили это и на другие объекты, не только на гостиницы, но и на горно-туристические кластеры, на горнолыжные курорты. Если объекты общепита не входят в эту систему льготирования, то, конечно, нужно их туда пристегнуть", - сказал Путин на встрече с предпринимателями ДФО.Он добавил, что обратится к правительству с данным вопросом."Мы с правительством проработаем... Считаю, что вполне можно и нужно это сделать. Нужно поддержать. Особенно на Дальнем Востоке, конечно", - пообещал глава государства.

https://ria.ru/20240110/putin-1920452094.html

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общество, владимир путин, россия, дальний восток, новости - туризм