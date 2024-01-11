https://ria.ru/20240111/putin-1920658851.html
Путин поручил изучить вопрос включения общепита в госпрограмму по туризму
Путин поручил изучить вопрос включения общепита в госпрограмму по туризму - РИА Новости, 11.01.2024
Путин поручил изучить вопрос включения общепита в госпрограмму по туризму
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поручит проработать вопрос включения объектов общепита в программу развития внутреннего туризма для получения льгот. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T09:10
2024-01-11T09:10
2024-01-11T10:31
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ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поручит проработать вопрос включения объектов общепита в программу развития внутреннего туризма для получения льгот."Программа развития внутреннего туризма, поддержки строительства гостиниц, особенно 3-4 звезд, работает и результаты даёт... Мы распространили это и на другие объекты, не только на гостиницы, но и на горно-туристические кластеры, на горнолыжные курорты. Если объекты общепита не входят в эту систему льготирования, то, конечно, нужно их туда пристегнуть", - сказал Путин на встрече с предпринимателями ДФО.Он добавил, что обратится к правительству с данным вопросом."Мы с правительством проработаем... Считаю, что вполне можно и нужно это сделать. Нужно поддержать. Особенно на Дальнем Востоке, конечно", - пообещал глава государства.
https://ria.ru/20240110/putin-1920452094.html
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общество, владимир путин, россия, дальний восток, новости - туризм
Общество, Владимир Путин, Россия, Дальний Восток, Новости - Туризм, Туризм
Путин поручил изучить вопрос включения общепита в госпрограмму по туризму
Путин поручил проработать вопрос включения общепита в программу развития туризма