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Путин обсудит с Дегтяревым экспорт российских стройматериалов в Китай - РИА Новости, 11.01.2024
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08:52 11.01.2024 (обновлено: 09:25 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/putin-1920656987.html
Путин обсудит с Дегтяревым экспорт российских стройматериалов в Китай
Путин обсудит с Дегтяревым экспорт российских стройматериалов в Китай - РИА Новости, 11.01.2024
Путин обсудит с Дегтяревым экспорт российских стройматериалов в Китай
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудит с хабаровским губернатором Михаилом Дегтяревым вопросы снижения стоимости логистики при экспорте строительных... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T08:52
2024-01-11T09:25
экономика
китай
владимир путин
хабаровский край
россия
хабаровск
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудит с хабаровским губернатором Михаилом Дегтяревым вопросы снижения стоимости логистики при экспорте строительных материалов в Китай.Во время встречи Путина с представителями бизнеса в Хабаровске президенту был задан вопрос о дорогой логистике при экспорте строительных материалов в КНР."Что касается логистики, то, безусловно, это точно надо делать, зачем везти куда-то там в Приморский край или в Благовещенск, ну, конечно, надо сделать. Мы с губернатором пообсуждаем сейчас на отдельной встрече. Сейчас не буду вдаваться в детали, но тут точно совершенно это надо делать, я с вами полностью согласен", - ответил Путин.Он отметил, что если из-за логистики возникает наценка на российскую продукцию, то цепочку перевозки необходимо упрощать."Надо поговорить по поводу того, чтобы вообще территория, которую можно было бы использовать для расширения этих логистических пунктов, пунктов пропуска... Реестр нужно сделать и соответствующим образом развивать", - подчеркнул Путин.Также президенту рассказали о нехватке мультимодальных складских комплексов, прилегающих к международным автомобильным пунктам пропуска, и устаревшей складской инфраструктуре, что сказывается на скорости и стоимости перевозок."Конечно, будем помогать, я полностью согласен с вами", - отреагировал Путин.Прозвучало предложение ввести меры поддержки для строительства складских комплексов, к примеру, наделить пункты пропуска статусом территорий опережающего развития."В целом, почему нет, это возможно. Понятно, это потребует дополнительных решений со стороны правительства, со стороны минфина, договоримся", - прокомментировал Путин, отметив, что предварительно нужно будет изучить, что в данном вопросе является наиболее перспективным.
https://ria.ru/20240111/putin-1920656649.html
китай
хабаровский край
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экономика, китай, владимир путин, хабаровский край, россия, хабаровск, михаил дегтярев
Экономика, Китай, Владимир Путин, Хабаровский край, Россия, Хабаровск, Михаил Дегтярев
Путин обсудит с Дегтяревым экспорт российских стройматериалов в Китай

Путин обсудит с Дегтяревым вопросы экспорта российских стройматериалов в Китай

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Хабаровск
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Хабаровск - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Хабаровск
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ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудит с хабаровским губернатором Михаилом Дегтяревым вопросы снижения стоимости логистики при экспорте строительных материалов в Китай.
Во время встречи Путина с представителями бизнеса в Хабаровске президенту был задан вопрос о дорогой логистике при экспорте строительных материалов в КНР.
«
"Что касается логистики, то, безусловно, это точно надо делать, зачем везти куда-то там в Приморский край или в Благовещенск, ну, конечно, надо сделать. Мы с губернатором пообсуждаем сейчас на отдельной встрече. Сейчас не буду вдаваться в детали, но тут точно совершенно это надо делать, я с вами полностью согласен", - ответил Путин.
Он отметил, что если из-за логистики возникает наценка на российскую продукцию, то цепочку перевозки необходимо упрощать.
"Надо поговорить по поводу того, чтобы вообще территория, которую можно было бы использовать для расширения этих логистических пунктов, пунктов пропуска... Реестр нужно сделать и соответствующим образом развивать", - подчеркнул Путин.
Также президенту рассказали о нехватке мультимодальных складских комплексов, прилегающих к международным автомобильным пунктам пропуска, и устаревшей складской инфраструктуре, что сказывается на скорости и стоимости перевозок.
"Конечно, будем помогать, я полностью согласен с вами", - отреагировал Путин.
Прозвучало предложение ввести меры поддержки для строительства складских комплексов, к примеру, наделить пункты пропуска статусом территорий опережающего развития.
"В целом, почему нет, это возможно. Понятно, это потребует дополнительных решений со стороны правительства, со стороны минфина, договоримся", - прокомментировал Путин, отметив, что предварительно нужно будет изучить, что в данном вопросе является наиболее перспективным.
Президент России Владимир Путин на встрече в Хабаровске с представителями деловых кругов Дальневосточного федерального округа - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
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ЭкономикаКитайВладимир ПутинХабаровский крайРоссияХабаровскМихаил Дегтярев
 
 
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