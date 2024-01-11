https://ria.ru/20240111/putin-1920656987.html

Путин обсудит с Дегтяревым экспорт российских стройматериалов в Китай

Путин обсудит с Дегтяревым экспорт российских стройматериалов в Китай - РИА Новости, 11.01.2024

Путин обсудит с Дегтяревым экспорт российских стройматериалов в Китай

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудит с хабаровским губернатором Михаилом Дегтяревым вопросы снижения стоимости логистики при экспорте строительных... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T08:52

2024-01-11T08:52

2024-01-11T09:25

экономика

китай

владимир путин

хабаровский край

россия

хабаровск

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудит с хабаровским губернатором Михаилом Дегтяревым вопросы снижения стоимости логистики при экспорте строительных материалов в Китай.Во время встречи Путина с представителями бизнеса в Хабаровске президенту был задан вопрос о дорогой логистике при экспорте строительных материалов в КНР."Что касается логистики, то, безусловно, это точно надо делать, зачем везти куда-то там в Приморский край или в Благовещенск, ну, конечно, надо сделать. Мы с губернатором пообсуждаем сейчас на отдельной встрече. Сейчас не буду вдаваться в детали, но тут точно совершенно это надо делать, я с вами полностью согласен", - ответил Путин.Он отметил, что если из-за логистики возникает наценка на российскую продукцию, то цепочку перевозки необходимо упрощать."Надо поговорить по поводу того, чтобы вообще территория, которую можно было бы использовать для расширения этих логистических пунктов, пунктов пропуска... Реестр нужно сделать и соответствующим образом развивать", - подчеркнул Путин.Также президенту рассказали о нехватке мультимодальных складских комплексов, прилегающих к международным автомобильным пунктам пропуска, и устаревшей складской инфраструктуре, что сказывается на скорости и стоимости перевозок."Конечно, будем помогать, я полностью согласен с вами", - отреагировал Путин.Прозвучало предложение ввести меры поддержки для строительства складских комплексов, к примеру, наделить пункты пропуска статусом территорий опережающего развития."В целом, почему нет, это возможно. Понятно, это потребует дополнительных решений со стороны правительства, со стороны минфина, договоримся", - прокомментировал Путин, отметив, что предварительно нужно будет изучить, что в данном вопросе является наиболее перспективным.

https://ria.ru/20240111/putin-1920656649.html

китай

хабаровский край

россия

хабаровск

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экономика, китай, владимир путин, хабаровский край, россия, хабаровск, михаил дегтярев