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Названо самое популярное у россиян зимнее развлечение на отдыхе - РИА Новости, 11.01.2024
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Туризм
 
02:15 11.01.2024 (обновлено: 02:24 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/puteshestviya-1920581942.html
Названо самое популярное у россиян зимнее развлечение на отдыхе
Названо самое популярное у россиян зимнее развлечение на отдыхе - РИА Новости, 11.01.2024
Названо самое популярное у россиян зимнее развлечение на отдыхе
Эксперты рассказали, чем занимались россияне в каникулы, какие виды отдыха предпочитали, сообщает "Яндекс. Путешествия". РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T02:15
2024-01-11T02:24
туризм
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, чем занимались россияне в каникулы, какие виды отдыха предпочитали, сообщает "Яндекс. Путешествия".Специалисты компании провели исследование среди 1200 пользователей и выяснили, что 86 процентов отдыхали внутри страны.Активный зимний отдых привлекает 16 процентов респондентов: они катались на коньках, лыжах, сноуборде. Пассивный — интересовал 35 процентов опрошенных, которые гуляли по городу, посещали музеи и рестораны. Почти половина — 49 процентов — сочетали оба вида времяпровождения.Наибольшее впечатление на путешественников произвели природные достопримечательности, об этом рассказали 57 процентов опрошенных. Можно было выбирать несколько вариантов ответа. Посещали экскурсии и самостоятельно изучали исторические города 53 процента туристов. Треть респондентов сообщили, что осмотрели ледяные пещеры и гроты, а экологические экскурсии привлекали 16 процентов отдыхающих.Также 30 процентов туристов рассказали, что планируют поездки в другие города этой зимой. Еще 32 процента мечтают об этом, но не уверены, что получится, а остальные признались, что не смогут отправиться в путешествие в холодный период года.
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туризм, новости - туризм, новый год, туристы, достопримечательности
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Новый год, туристы, Достопримечательности
Названо самое популярное у россиян зимнее развлечение на отдыхе

Эксперты: самое популярное зимнее развлечение россиян — отдых на природе

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКазанский кремль
Казанский кремль - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, чем занимались россияне в каникулы, какие виды отдыха предпочитали, сообщает "Яндекс. Путешествия".
Специалисты компании провели исследование среди 1200 пользователей и выяснили, что 86 процентов отдыхали внутри страны.
Активный зимний отдых привлекает 16 процентов респондентов: они катались на коньках, лыжах, сноуборде. Пассивный — интересовал 35 процентов опрошенных, которые гуляли по городу, посещали музеи и рестораны. Почти половина — 49 процентов — сочетали оба вида времяпровождения.
Наибольшее впечатление на путешественников произвели природные достопримечательности, об этом рассказали 57 процентов опрошенных. Можно было выбирать несколько вариантов ответа. Посещали экскурсии и самостоятельно изучали исторические города 53 процента туристов. Треть респондентов сообщили, что осмотрели ледяные пещеры и гроты, а экологические экскурсии привлекали 16 процентов отдыхающих.
Также 30 процентов туристов рассказали, что планируют поездки в другие города этой зимой. Еще 32 процента мечтают об этом, но не уверены, что получится, а остальные признались, что не смогут отправиться в путешествие в холодный период года.
Северное сияние в Мурманске - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Названы самые популярные маршруты для путешествий после новогодних каникул
Вчера, 01:29
 
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