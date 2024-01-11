https://ria.ru/20240111/puteshestviya-1920581942.html
Названо самое популярное у россиян зимнее развлечение на отдыхе
Названо самое популярное у россиян зимнее развлечение на отдыхе - РИА Новости, 11.01.2024
Названо самое популярное у россиян зимнее развлечение на отдыхе
Эксперты рассказали, чем занимались россияне в каникулы, какие виды отдыха предпочитали, сообщает "Яндекс. Путешествия". РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T02:15
2024-01-11T02:15
2024-01-11T02:24
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, чем занимались россияне в каникулы, какие виды отдыха предпочитали, сообщает "Яндекс. Путешествия".Специалисты компании провели исследование среди 1200 пользователей и выяснили, что 86 процентов отдыхали внутри страны.Активный зимний отдых привлекает 16 процентов респондентов: они катались на коньках, лыжах, сноуборде. Пассивный — интересовал 35 процентов опрошенных, которые гуляли по городу, посещали музеи и рестораны. Почти половина — 49 процентов — сочетали оба вида времяпровождения.Наибольшее впечатление на путешественников произвели природные достопримечательности, об этом рассказали 57 процентов опрошенных. Можно было выбирать несколько вариантов ответа. Посещали экскурсии и самостоятельно изучали исторические города 53 процента туристов. Треть респондентов сообщили, что осмотрели ледяные пещеры и гроты, а экологические экскурсии привлекали 16 процентов отдыхающих.Также 30 процентов туристов рассказали, что планируют поездки в другие города этой зимой. Еще 32 процента мечтают об этом, но не уверены, что получится, а остальные признались, что не смогут отправиться в путешествие в холодный период года.
https://ria.ru/20240110/tury-1920373150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, новый год, туристы, достопримечательности
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Новый год, туристы, Достопримечательности
Названо самое популярное у россиян зимнее развлечение на отдыхе
Эксперты: самое популярное зимнее развлечение россиян — отдых на природе
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, чем занимались россияне в каникулы, какие виды отдыха предпочитали, сообщает "Яндекс. Путешествия".
Специалисты компании провели исследование среди 1200 пользователей и выяснили, что 86 процентов отдыхали внутри страны.
Активный зимний отдых привлекает 16 процентов респондентов: они катались на коньках, лыжах, сноуборде. Пассивный — интересовал 35 процентов опрошенных, которые гуляли по городу, посещали музеи и рестораны. Почти половина — 49 процентов — сочетали оба вида времяпровождения.
Наибольшее впечатление на путешественников произвели природные достопримечательности, об этом рассказали 57 процентов опрошенных. Можно было выбирать несколько вариантов ответа. Посещали экскурсии и самостоятельно изучали исторические города 53 процента туристов. Треть респондентов сообщили, что осмотрели ледяные пещеры и гроты, а экологические экскурсии привлекали 16 процентов отдыхающих.
Также 30 процентов туристов рассказали, что планируют поездки в другие города этой зимой. Еще 32 процента мечтают об этом, но не уверены, что получится, а остальные признались, что не смогут отправиться в путешествие в холодный период года.
Названы самые популярные маршруты для путешествий после новогодних каникул