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Горслужбы Москвы устраняют проседание асфальта в центре города - РИА Новости, 11.01.2024
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13:59 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/prosedanie-1920722939.html
Горслужбы Москвы устраняют проседание асфальта в центре города
Горслужбы Москвы устраняют проседание асфальта в центре города - РИА Новости, 11.01.2024
Горслужбы Москвы устраняют проседание асфальта в центре города
Городские службы Москвы устраняют проседание дорожного полотна в центре города, ресурсоснабжение потребителей осуществляется штатно, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T13:59
2024-01-11T13:59
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москва
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы устраняют проседание дорожного полотна в центре города, ресурсоснабжение потребителей осуществляется штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства."Городские службы устраняют проседание дорожного полотна по адресу: улица Международная, дом 20/19. Место проведения работ огорожено", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что инженерные коммуникации не затронуты. Ресурсоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме.
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городское хозяйство москвы, москва
Городское хозяйство Москвы, Москва
Горслужбы Москвы устраняют проседание асфальта в центре города

Горслужбы Москвы устраняют последствия провалившегося асфальта в центре города

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРаботы по замене асфальта в Москве
Работы по замене асфальта в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работы по замене асфальта в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы устраняют проседание дорожного полотна в центре города, ресурсоснабжение потребителей осуществляется штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы устраняют проседание дорожного полотна по адресу: улица Международная, дом 20/19. Место проведения работ огорожено", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что инженерные коммуникации не затронуты. Ресурсоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме.
Ремонт Жуковского путепровода - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
В Центральном округе Москвы капитально отремонтировали Жуковский путепровод
3 января, 13:31
 
Городское хозяйство МосквыМосква
 
 
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