https://ria.ru/20240111/prosedanie-1920722939.html
Горслужбы Москвы устраняют проседание асфальта в центре города
Горслужбы Москвы устраняют проседание асфальта в центре города - РИА Новости, 11.01.2024
Горслужбы Москвы устраняют проседание асфальта в центре города
Городские службы Москвы устраняют проседание дорожного полотна в центре города, ресурсоснабжение потребителей осуществляется штатно, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T13:59
2024-01-11T13:59
2024-01-11T13:59
городское хозяйство москвы
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885320382_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_4f7d3b3ead07702069b85a4ff335c849.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы устраняют проседание дорожного полотна в центре города, ресурсоснабжение потребителей осуществляется штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства."Городские службы устраняют проседание дорожного полотна по адресу: улица Международная, дом 20/19. Место проведения работ огорожено", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что инженерные коммуникации не затронуты. Ресурсоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме.
https://ria.ru/20240103/puteprovod-1919571889.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885320382_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_8c59014e426b8eb6c07135b22de5640b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва
Городское хозяйство Москвы, Москва
Горслужбы Москвы устраняют проседание асфальта в центре города
Горслужбы Москвы устраняют последствия провалившегося асфальта в центре города