https://ria.ru/20240111/prosedanie-1920722939.html

Горслужбы Москвы устраняют проседание асфальта в центре города

Горслужбы Москвы устраняют проседание асфальта в центре города - РИА Новости, 11.01.2024

Горслужбы Москвы устраняют проседание асфальта в центре города

Городские службы Москвы устраняют проседание дорожного полотна в центре города, ресурсоснабжение потребителей осуществляется штатно, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T13:59

2024-01-11T13:59

2024-01-11T13:59

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы устраняют проседание дорожного полотна в центре города, ресурсоснабжение потребителей осуществляется штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства."Городские службы устраняют проседание дорожного полотна по адресу: улица Международная, дом 20/19. Место проведения работ огорожено", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что инженерные коммуникации не затронуты. Ресурсоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме.

https://ria.ru/20240103/puteprovod-1919571889.html

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городское хозяйство москвы, москва