https://ria.ru/20240111/proniknovenie-1920674237.html

Британские ВМС сообщили о проникновении на судно у берегов Омана

Британские ВМС сообщили о проникновении на судно у берегов Омана - РИА Новости, 11.01.2024

Британские ВМС сообщили о проникновении на судно у берегов Омана

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) заявило в соцсети X, что получило сообщение о... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T10:35

2024-01-11T10:35

2024-01-11T13:34

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) заявило в соцсети X, что получило сообщение о проникновении посторонних лиц на судно у оманского порта Сохар. "UKMTO получило сообщение, что несанкционированные лица поднялись на борт судна примерно в 03.30 UTC (06.30 мск - ред.)", – говорится в сообщении.Отмечается, что представитель службы безопасности компании услышал в ходе телефонного разговора, помимо капитана судна, голоса неизвестных. Установить дальнейший контакт с судном не удается, сообщает UKMTO.В обновленном сообщении UKMTO позднее уточнило, что несанкционированное проникновение на борт было осуществлено 4-5 вооруженными людьми в масках и черной военной форме.Ранее в четверг UKMTO заявило, что получило сообщение об инциденте в 50 морских милях к востоку от оманского порта Сохар.

https://ria.ru/20240101/stolknovenie-1919407501.html

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