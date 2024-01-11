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Британские ВМС сообщили о проникновении на судно у берегов Омана - РИА Новости, 11.01.2024
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10:35 11.01.2024 (обновлено: 13:34 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/proniknovenie-1920674237.html
Британские ВМС сообщили о проникновении на судно у берегов Омана
Британские ВМС сообщили о проникновении на судно у берегов Омана - РИА Новости, 11.01.2024
Британские ВМС сообщили о проникновении на судно у берегов Омана
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) заявило в соцсети X, что получило сообщение о... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T10:35
2024-01-11T13:34
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) заявило в соцсети X, что получило сообщение о проникновении посторонних лиц на судно у оманского порта Сохар. "UKMTO получило сообщение, что несанкционированные лица поднялись на борт судна примерно в 03.30 UTC (06.30 мск - ред.)", – говорится в сообщении.Отмечается, что представитель службы безопасности компании услышал в ходе телефонного разговора, помимо капитана судна, голоса неизвестных. Установить дальнейший контакт с судном не удается, сообщает UKMTO.В обновленном сообщении UKMTO позднее уточнило, что несанкционированное проникновение на борт было осуществлено 4-5 вооруженными людьми в масках и черной военной форме.Ранее в четверг UKMTO заявило, что получило сообщение об инциденте в 50 морских милях к востоку от оманского порта Сохар.
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в мире, оман, великобритания
В мире, Оман, Великобритания
Британские ВМС сообщили о проникновении на судно у берегов Омана

ВМС Британии сообщили о проникновении вооруженных людей на судно у порта в Омане

© Pixabay / falcoМаяк в Омане
Маяк в Омане - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Pixabay / falco
Маяк в Омане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) заявило в соцсети X, что получило сообщение о проникновении посторонних лиц на судно у оманского порта Сохар.
«
"UKMTO получило сообщение, что несанкционированные лица поднялись на борт судна примерно в 03.30 UTC (06.30 мск - ред.)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что представитель службы безопасности компании услышал в ходе телефонного разговора, помимо капитана судна, голоса неизвестных. Установить дальнейший контакт с судном не удается, сообщает UKMTO.
В обновленном сообщении UKMTO позднее уточнило, что несанкционированное проникновение на борт было осуществлено 4-5 вооруженными людьми в масках и черной военной форме.
Ранее в четверг UKMTO заявило, что получило сообщение об инциденте в 50 морских милях к востоку от оманского порта Сохар.
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