https://ria.ru/20240111/prokuratura-1920722737.html
Прокуратура запросила шесть лет экс-зампреду пермского правительства
Прокуратура запросила шесть лет экс-зампреду пермского правительства - РИА Новости, 11.01.2024
Прокуратура запросила шесть лет экс-зампреду пермского правительства
Гособвинитель предложила назначить шесть лет колонии экс-зампреду правительства Пермского края Елене Лопаевой, обвиняемой в присвоении средств... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T13:58
2024-01-11T13:58
2024-01-11T13:58
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ПЕРМЬ, 11 янв - РИА Новости. Гособвинитель предложила назначить шесть лет колонии экс-зампреду правительства Пермского края Елене Лопаевой, обвиняемой в присвоении средств благотворительного фонда "Содействие — ХХI век", передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского районного суда Перми. Сегодня в суде начались прения сторон. Гособвинитель Светлана Плотникова попросила признать фигурантку виновной по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение". "Полагаю, что обстоятельства, связанные с хищением средств фонда (хищение в особо крупном размере, с использованием служебного положения), нашли своё подтверждение, квалификация является правильной... Предлагается назначить шесть лет лишения свободы (исправительной колонии общего режима) со штрафом 900 тысяч рублей", - сказала представитель прокуратуры. Лопаева в ходе судебных разбирательств вину не признала, сказав, что денежные средства не присваивала, в их обналичивании не участвовала, на экс-директора фонда Елену Найданову не воздействовала. Суд начал рассматривать дело о хищении 67,7 миллиона рублей из благотворительного фонда "Содействие - ХХI век" в июне. После посещения нескольких заседаний вторая обвиняемая Найданова в июле улетела за границу и не вернулась. Женщину объявили в розыск, материалы в отношении нее выделили в отдельное производство. Ранее представитель прокуратуры огласил обвинение, согласно которому Лопаева, как куратор фонда, предложила Найдановой вступить в преступную группу для хищения средств благотворительной организации. Далее были подысканы фирмы (их руководство не посвящали в преступный план), через которые можно получать деньги под видом оплаты за якобы оказанные услуги. На их счета фонд переводил деньги за различные мероприятия и социсследования, за изготовление декоративной и полиграфической продукции, фактически же все перечисленные услуги не оказывались, о чем обе фигурантки знали, считают правоохранители. Такая схема работала с 2017 по 2019 годы. Деньги в благотворительную организацию поступали от ПАО "Лукойл" в рамках соглашения с краевыми властями о финансировании соцобъектов в регионе. Компания не проверяла фактическое использование денежных средств, контролировала только итоговые отчёты, так как деньги предназначались на благотворительность.
https://ria.ru/20240109/prigovor-1920389019.html
https://ria.ru/20231226/sud-1918072302.html
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происшествия, пермский край, пермь, россия
Происшествия, Пермский край, Пермь, Россия
Прокуратура запросила шесть лет экс-зампреду пермского правительства
Прокуратура запросила шесть лет экс-зампреду пермского правительства Лопаевой
ПЕРМЬ, 11 янв - РИА Новости. Гособвинитель предложила назначить шесть лет колонии экс-зампреду правительства Пермского края Елене Лопаевой, обвиняемой в присвоении средств благотворительного фонда "Содействие — ХХI век", передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского районного суда Перми.
Сегодня в суде начались прения сторон. Гособвинитель Светлана Плотникова попросила признать фигурантку виновной по части 4 статьи 160 УК РФ
"Присвоение".
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"Полагаю, что обстоятельства, связанные с хищением средств фонда (хищение в особо крупном размере, с использованием служебного положения), нашли своё подтверждение, квалификация является правильной... Предлагается назначить шесть лет лишения свободы (исправительной колонии общего режима) со штрафом 900 тысяч рублей", - сказала представитель прокуратуры.
Лопаева в ходе судебных разбирательств вину не признала, сказав, что денежные средства не присваивала, в их обналичивании не участвовала, на экс-директора фонда Елену Найданову не воздействовала.
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Суд начал рассматривать дело о хищении 67,7 миллиона рублей из благотворительного фонда "Содействие - ХХI век" в июне. После посещения нескольких заседаний вторая обвиняемая Найданова в июле улетела за границу и не вернулась. Женщину объявили в розыск, материалы в отношении нее выделили в отдельное производство.
Ранее представитель прокуратуры огласил обвинение, согласно которому Лопаева, как куратор фонда, предложила Найдановой вступить в преступную группу для хищения средств благотворительной организации. Далее были подысканы фирмы (их руководство не посвящали в преступный план), через которые можно получать деньги под видом оплаты за якобы оказанные услуги. На их счета фонд переводил деньги за различные мероприятия и социсследования, за изготовление декоративной и полиграфической продукции, фактически же все перечисленные услуги не оказывались, о чем обе фигурантки знали, считают правоохранители. Такая схема работала с 2017 по 2019 годы. Деньги в благотворительную организацию поступали от ПАО "Лукойл" в рамках соглашения с краевыми властями о финансировании соцобъектов в регионе. Компания не проверяла фактическое использование денежных средств, контролировала только итоговые отчёты, так как деньги предназначались на благотворительность.
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