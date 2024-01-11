https://ria.ru/20240111/prazdniki-1916753876.html

Выходные и праздники в марте: как россияне будут отдыхать в 2024 году

Праздники и выходные в марте 2024: как официально отдыхаем в России

Выходные и праздники в марте: как россияне будут отдыхать в 2024 году

Первый весенний месяц не богат на государственные праздники, но именно в марте в России отмечается любимый многими Международный женский день, который... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T16:56

2024-01-11T16:56

2024-01-11T17:05

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праздники

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Первый весенний месяц не богат на государственные праздники, но именно в марте в России отмечается любимый многими Международный женский день, который практически всегда связан с дополнительными выходными. Сколько всего будут отдыхать россияне в марте 2024 года, производственный календарь на месяц и куда лучше всего отправиться отдыхать в мартовское межсезонье, - в материале РИА Новости.Как отдыхаем в марте 2024Количество рабочих дней напрямую зависит от того, выпадают ли на этот месяц нерабочие праздники, а также на какие именно дни недели они приходятся и не предусмотрены ли при этом переносы. В марте 2024 года россияне, благодаря Международному женскому дню, будут отдыхать с 8 по 10 число включительно.Официальные выходные дни в РоссииПолный перечень официальных нерабочих праздничных дней закреплен в тексте статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации. Среди них:ПереносВ статье 112 ТК РФ указано, что в случае, если обычный выходной день и нерабочий праздничный совпали, то выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день. Все переносы в 2024 году заранее были зафиксированы в Постановлении Правительства РФ от 10 августа 2023 г. "О переносе выходных дней в 2024 году".Международный женский день (8 марта) в 2024 году приходится на пятницу. Соответственно, о переносе выходного в данном случае речи не идет.ПраздникиВ марте жители России будут отмечать всего один государственный праздник.В целом же праздничный календарь на месяц получается очень насыщенным:На март приходится также и большое количество различных профессиональных праздников, в том числе:Международный женский день – 8 мартаИстория его началась более ста лет назад в США, автором идеи создания Международного женского дня считается одна из основателей коммунистической партии Германии и борец за права женщин Клара Цеткин. Свою идею о внесении в календарь нового женского праздника она озвучила на международной конференции, которая состоялась в 1910 году в Копенгагене.В России этот праздник впервые отметили в 1913 году, причем назывался он сначала Международным днем работниц, только через несколько лет стал Международным женским днем.Долгое время этот праздник хоть и носил официальный статус, но выходной день в его честь советским гражданам не полагался. Нерабочим днем 8 марта стал лишь в 1965 году.Производственный календарьПроизводственный календарь необходим бухгалтерам и представителям отдела кадров. В нем отражено, сколько рабочих, выходных, а также праздничных дней приходится на каждый месяц, квартал или в целом на весь год, указаны нормы рабочего времени и переносы выходных дней, которые ждут россиян в связи с будущими праздниками.Сколько рабочих днейНа март 2024 года в соответствии с производственным календарем приходится 31 календарный день, из которых 20 рабочих и 11 выходных и праздничных дней.Норма рабочего времени в мартеНорма рабочего времени в марте 2024 года для россиян составляет:Когда лучше взять отпуск в марте“Отпуск предоставляется гражданам в соответствии с графиком, который каждый год утверждается работодателем не позднее чем за две недели до начала очередного календарного года, при этом должно учитываться и мнение выборного профсоюзного органа организации, - говорит доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева. - Ежегодный оплачиваемый отпуск можно разделить на части, но только если работник и работодатель достигнут соответствующего соглашения. При этом хотя бы одна из этих частей не должна быть меньше 14 календарных дней.Если есть желание отдыхать дольше, а сумма отпускных выплат не важна, лучше присоединить отпускные дни к праздникам, то есть, окончание отпуска приурочить к 7 марта или начало - к 11 марта”.Эксперт советует не забывать о некоторых нюансах: если гражданин намерен взять отпуск с понедельника по пятницу, то ему оплатят только 5 дней. В том случае, если в заявлении будет указан период с понедельника по воскресенье, то работодатель должен оплатить работнику уже 7 дней.- Отпускные рассчитываются за календарные дни, которые умножают на среднедневной заработок. Изменения в график отпусков могут быть внесены в следующих случаях: при переносе отпуска с согласия работника и при отзыве работника из отпуска, - отмечает Оксана Васильева.Куда съездить отдохнутьПервый месяц весны - не самый популярный выбор, когда речь заходит об отпуске. Но и в мартовское межсезонье можно найти несколько интересных вариантов как для поклонников пляжного отдыха, так и для тех, кто предпочитает активное времяпрепровождение и знакомство с достопримечательностями.“Тем, кто мечтает о тепле, долгих прогулках и изысканных природных пейзажах, рекомендую обдумать возможность отправиться в Крым, на курорты Краснодарского края или в Абхазию, - говорит Дмитрий Констанжа, основатель и гендиректор российского сервиса онлайн-бронирования гостиниц “Едем-в-Гости.ру”. - Если предпочтительнее более уединенный отдых, можно обратить внимание на Байкал. В начале весны цены на билеты и услуги снижаются, а природа Байкала просто завораживает: горы, ледяные образования, горячие источники. Для любителей горнолыжных приключений самое время отправиться на северные курорты, такие как Шерегеш, Байкальск, Камчатка и Сахалин. Кавказ и Урал также радуют хорошим сезоном - холода уступают место теплым, приятным дням”.“В марте я бы обратила внимание на два периода: с 8 по 10 марта, когда отмечается Международный женский день, и с 23 по 31 марта, когда у школьников весенние каникулы, - говорит Ольга Патока, генеральный директор агентства семейного отдыха “Авантур”. - В первой половине марта можно слетать в мини-путешествие в Стамбул, Армению, Азербайджан, Грузию или Беларусь”.Среди преимуществ этих направлений:На весенних каникулах уже можно подумать и о более продолжительном пляжном отдыхе. Популярные направления - ОАЭ, Египет, Турция, Таиланд.- Наиболее бюджетным сейчас стал Египет. Погода в марте зависит от курорта. От 20 до 25 тепла днем, ночью - +15-17, температура воды от 18 до 23 градусов. Теплее всего в Шарм-эль-Шейхе и его окрестностях, которые от ветров защищают горы.В Турции на март лучше выбирать Эгейское и Анталийское побережья. Там воздух прогревается до +20 °C, хотя море прохладное. На Черном море ещё +10-15°C и вероятны дожди, - рассказывает эксперт.Курорты ОАЭ в последнее время тоже стали доступнее, особенно если выбирать Фуджейру - самый бюджетный штат в Эмиратах для отдыха. Днем на территории страны столбики термометров показывают +28-30 °C, ночью +18, а вода прогревается до 24 °C. Для россиян уже настоящее лето.А в Таиланде в марте жара - днем редко бывает ниже +30 градусов, но пока не переваливает за 35, в воде +29-30°С. Ночью тоже тепло +24-28°С.Плюсом любой страны в марте является то, что еще нет наплыва туристов. Если воспользоваться ранним бронированием и выбрать отель уже сейчас, то можно и сэкономить до 40% стоимости тура.“Если же говорить о внутренних российских направлениях, то самым популярным останется Сочи, несмотря на то, что купаться там пока нельзя. Весь март погода в Сочи переменчивая, но солнце и светит, и греет, так что температура воздуха может достигать +15 градусов. Если захочется снега и горных склонов, можно отправиться в Красную Поляну за зимними активными видами спорта. Средняя стоимость ночи проживания в Сочи в марте - 3500 рублей, - рассказывает Алексей Черепахин, основатель и генеральный директор российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру. - Для тех, кто желает продлить зиму, это стоит сделать в Мурманске, городе, который набрал огромную популярность в зимний сезон 22-23. Здесь можно открыть для себя красоту Арктики, съездить в знаменитую и набирающую туристические обороты Териберку. В марте здесь ровная зимняя погода - от -3 до -6 градусов. Средняя стоимость ночи в Мурманске - 3400 рублей”.Из туристических направлений Кавказа в марте самые популярные - Архыз и Домбай в Карачаево-Черкесии. Здесь солнце прогревает воздух до +4, правда, ночью температура падает до -7.

https://ria.ru/20231221/prazdniki-1906455182.html

https://ria.ru/20230131/prazdnik-1848743509.html

https://ria.ru/20230904/otdykh-1879513265.html

https://ria.ru/20240111/kanikuly-1890956524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, сочи, байкал, праздники