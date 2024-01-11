https://ria.ru/20240111/pozhary-1920663072.html

Абрамченко назвала главную причину лесных пожаров в России

Абрамченко назвала главную причину лесных пожаров в России - РИА Новости, 11.01.2024

Абрамченко назвала главную причину лесных пожаров в России

Человеческий фактор остается главной причиной лесных пожаров в России, сообщила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T09:32

2024-01-11T09:32

2024-01-11T12:45

россия

виктория абрамченко

происшествия

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Человеческий фактор остается главной причиной лесных пожаров в России, сообщила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. "Небольшой процент причин возникновения лесных пожаров в летний период — это погодные явления, сухие грозы, высокая ветровая нагрузка. Но весной на 100 процентов причина пожара — это действия человека", — сказала собеседница агентства.По ее словам, цифровые инструменты мониторинга — в том числе беспилотные авиасистемы — позволяют быстрее выявлять очаги пожаров. Вице-премьер объяснила, что для каждого региона готовятся сводные планы тушения лесных пожаров."Мы внесли изменения в действующее законодательство, <...> в случае, если лесной участок предоставлен в аренду, в сводный план тушения пожаров включаются мероприятия с участием арендаторов", — добавила Абрамченко.Она подчеркнула, что власти ориентируют региональные и федеральные команды на тушение огня в первые сутки."Сыграли свою положительную роль и поправки в законодательство, когда мы дали возможность без сложной процедуры заключения госконтрактов напрямую работать с Авиалесоохраной, упростили маневрирование федеральным резервом сил и средств — все эти меры дают ощутимый результат. Плюс мы дали установку регионам, чтобы они сосредоточили свои усилия на предотвращении лесных пожаров", — добавила Абрамченко.В июне 2022 года Владимир Путин подписал указ о борьбе с лесными пожарами, поручив кабмину и губернаторам сократить их площадь не менее чем на 50 процентов к 2030 году относительно уровня 2021-го. Как сообщал РИА Новости в начале января глава Рослесхоза Иван Советников, площадь лесных пожаров в России в 2023 году удалось "удержать" в пределе 4,3 миллиона гектаров при целевом показателе в 5,5 миллиона гектаров. В 2024 году, по словам чиновника, площадь возгораний в лесах не должна превысить 5,1 миллиона гектаров. При этом не планируется сокращать зоны контроля, где по "экономическим причинам" не тушат лесные пожары.

https://ria.ru/20231226/urovni-1918276092.html

https://ria.ru/20230830/pozhar-1893280767.html

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россия, виктория абрамченко, происшествия