https://ria.ru/20240111/pozhar-1920826695.html
После двух пожаров в доме в Тобольске возбудят уголовное дело
После двух пожаров в доме в Тобольске возбудят уголовное дело - РИА Новости, 11.01.2024
После двух пожаров в доме в Тобольске возбудят уголовное дело
Председатель СК России Александр Быстрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в городе Тобольске... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T22:50
2024-01-11T22:50
2024-01-11T22:50
происшествия
россия
тобольск
тюменская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ТЮМЕНЬ, 11 янв – РИА Новости. Председатель СК России Александр Быстрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в городе Тобольске Тюменской области, где дважды произошел пожар, сообщает информационный центр СК России. Обращение о нарушении прав от жильцов многоквартирного дома по улице Семена Ремезова в Тобольске поступило в приёмную главы СКР в соцсети "ВКонтакте". В нем указано, что 1 октября 2023 года из-за пожара в квартире на пятом этаже на доме сгорела кровля, при тушении пожара здание залили, спустя две недели жильцам разрешили вернуться в квартиры без проведения работ по просушке дома, что повлекло повторное возгорание дома из-за короткого замыкания электропроводки и гибель человека. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах", – указано в сообщении информационного центра СК России. В обращении жильцы дома также отмечают, что не получили компенсации, в здании возведены не предусмотренные проектом мансарды, из-за чего возросла нагрузка на фундамент, а в стенах жилых помещений образовались трещины. Проживание в таких условиях, по их мнению, небезопасно. 1 октября в многоквартирном доме №3 по улице Ремезова города Тобольска в одной из квартир на пятом этаже произошел взрыв газа, возникший пожар перешел на крышу дома и она полностью сгорела, сильно пострадала хозяйка квартиры. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). Облпрокуратура заявила о проведении проверки, в том числе для оценки соблюдения требований при эксплуатации внутридомового газового оборудования. Еще один пожар в этом же доме случился вечером 23 декабря в квартире на четвертом этаже, один человек погиб. В пресс-службе ГУ МЧС региона предварительной причиной второго пожара назвали короткое замыкание.
https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html
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происшествия, россия, тобольск, тюменская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Тобольск, Тюменская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
После двух пожаров в доме в Тобольске возбудят уголовное дело
Глава СК поручил возбудить дело после двух пожаров в одном доме в Тобольске
ТЮМЕНЬ, 11 янв – РИА Новости.
Председатель СК России Александр Быстрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в городе Тобольске Тюменской области, где дважды произошел пожар, сообщает информационный центр СК России
.
Обращение о нарушении прав от жильцов многоквартирного дома по улице Семена Ремезова в Тобольске поступило в приёмную главы СКР в соцсети "ВКонтакте". В нем указано, что 1 октября 2023 года из-за пожара в квартире на пятом этаже на доме сгорела кровля, при тушении пожара здание залили, спустя две недели жильцам разрешили вернуться в квартиры без проведения работ по просушке дома, что повлекло повторное возгорание дома из-за короткого замыкания электропроводки и гибель человека.
Крупные пожары в жилых домах в России в 2022-2023 годах
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
дал указание руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах", – указано в сообщении информационного центра СК России.
В обращении жильцы дома также отмечают, что не получили компенсации, в здании возведены не предусмотренные проектом мансарды, из-за чего возросла нагрузка на фундамент, а в стенах жилых помещений образовались трещины. Проживание в таких условиях, по их мнению, небезопасно.
1 октября в многоквартирном доме №3 по улице Ремезова города Тобольска в одной из квартир на пятом этаже произошел взрыв газа, возникший пожар перешел на крышу дома и она полностью сгорела, сильно пострадала хозяйка квартиры. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). Облпрокуратура заявила о проведении проверки, в том числе для оценки соблюдения требований при эксплуатации внутридомового газового оборудования.
Еще один пожар в этом же доме случился вечером 23 декабря в квартире на четвертом этаже, один человек погиб. В пресс-службе ГУ МЧС
региона предварительной причиной второго пожара назвали короткое замыкание.
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