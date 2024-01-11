https://ria.ru/20240111/pozhar-1920826695.html

После двух пожаров в доме в Тобольске возбудят уголовное дело

После двух пожаров в доме в Тобольске возбудят уголовное дело - РИА Новости, 11.01.2024

После двух пожаров в доме в Тобольске возбудят уголовное дело

Председатель СК России Александр Быстрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в городе Тобольске... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T22:50

2024-01-11T22:50

2024-01-11T22:50

происшествия

россия

тобольск

тюменская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТЮМЕНЬ, 11 янв – РИА Новости. Председатель СК России Александр Быстрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в городе Тобольске Тюменской области, где дважды произошел пожар, сообщает информационный центр СК России. Обращение о нарушении прав от жильцов многоквартирного дома по улице Семена Ремезова в Тобольске поступило в приёмную главы СКР в соцсети "ВКонтакте". В нем указано, что 1 октября 2023 года из-за пожара в квартире на пятом этаже на доме сгорела кровля, при тушении пожара здание залили, спустя две недели жильцам разрешили вернуться в квартиры без проведения работ по просушке дома, что повлекло повторное возгорание дома из-за короткого замыкания электропроводки и гибель человека. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах", – указано в сообщении информационного центра СК России. В обращении жильцы дома также отмечают, что не получили компенсации, в здании возведены не предусмотренные проектом мансарды, из-за чего возросла нагрузка на фундамент, а в стенах жилых помещений образовались трещины. Проживание в таких условиях, по их мнению, небезопасно. 1 октября в многоквартирном доме №3 по улице Ремезова города Тобольска в одной из квартир на пятом этаже произошел взрыв газа, возникший пожар перешел на крышу дома и она полностью сгорела, сильно пострадала хозяйка квартиры. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). Облпрокуратура заявила о проведении проверки, в том числе для оценки соблюдения требований при эксплуатации внутридомового газового оборудования. Еще один пожар в этом же доме случился вечером 23 декабря в квартире на четвертом этаже, один человек погиб. В пресс-службе ГУ МЧС региона предварительной причиной второго пожара назвали короткое замыкание.

https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

россия

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тюменская область

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происшествия, россия, тобольск, тюменская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)