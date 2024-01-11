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В Ярославской области пожарные ликвидировали открытое горение на складе
В Ярославской области пожарные ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 11.01.2024
В Ярославской области пожарные ликвидировали открытое горение на складе
Пожарные ликвидировали открытое горение в Ярославской области, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T05:11
2024-01-11T05:11
2024-01-11T05:11
происшествия
ярославская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в Ярославской области, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Ранее ведомство сообщало, что кровля склада горела на площади 3,9 тысячи квадратных метров в Ярославской области, предварительно, пострадавших нет. "В Ярославской области пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.
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происшествия, ярославская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ярославская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ярославской области пожарные ликвидировали открытое горение на складе
МЧС: в Ярославской области пожарные ликвидировали открытое горение на складе