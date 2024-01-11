https://ria.ru/20240111/pozhar-1920641450.html
На востоке Москвы вспыхнул пожар в здании
На востоке Москвы вспыхнул пожар в здании - РИА Новости, 11.01.2024
На востоке Москвы вспыхнул пожар в здании
Здание площадью в одну тысячу квадратных метров горит на шоссе Энтузиастов в Москве, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T03:30
2024-01-11T03:30
2024-01-11T03:30
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Здание площадью в одну тысячу квадратных метров горит на шоссе Энтузиастов в Москве, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "В 2.09 11.01.2024 поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 25. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в одноэтажном административно-производственном здании около 1 тысячи квадратных метров. По предварительной информации пострадавших нет. Проводится наращивание сил и средств", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240111/pozhar-1920641334.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На востоке Москвы вспыхнул пожар в здании
МЧС: на востоке Москвы вспыхнул пожар в здании площадью тысяча квадратных метров