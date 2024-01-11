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На востоке Москвы вспыхнул пожар в здании

На востоке Москвы вспыхнул пожар в здании - РИА Новости, 11.01.2024

На востоке Москвы вспыхнул пожар в здании

Здание площадью в одну тысячу квадратных метров горит на шоссе Энтузиастов в Москве, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T03:30

2024-01-11T03:30

2024-01-11T03:30

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Здание площадью в одну тысячу квадратных метров горит на шоссе Энтузиастов в Москве, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "В 2.09 11.01.2024 поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 25. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в одноэтажном административно-производственном здании около 1 тысячи квадратных метров. По предварительной информации пострадавших нет. Проводится наращивание сил и средств", - говорится в сообщении.

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)