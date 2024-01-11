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В Подмосковье локализовали пожар в цехе полимерной продукции

В Подмосковье локализовали пожар в цехе полимерной продукции - РИА Новости, 11.01.2024

В Подмосковье локализовали пожар в цехе полимерной продукции

Пожар в цехе по производству полимерной продукции в поселке Обухово Московской области локализовали на 8 тысячах квадратных метров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T03:27

2024-01-11T03:27

2024-01-11T03:27

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Пожар в цехе по производству полимерной продукции в поселке Обухово Московской области локализовали на 8 тысячах квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. Ранее ведомство сообщало, что кровля цеха по производству полимерной продукции горит на 8 тысячах квадратных метров в поселке Обухово Московской области, предварительно, пострадавших нет. "Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 3.05 пожар удалось локализовать на площади 8 тысяч кв.м", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240110/delo-1920588978.html

московская область (подмосковье)

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2024

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)