https://ria.ru/20240111/pozhar-1920637351.html

В Ивановской области ликвидировали открытое горение в ангаре с текстилем

В Ивановской области ликвидировали открытое горение в ангаре с текстилем - РИА Новости, 11.01.2024

В Ивановской области ликвидировали открытое горение в ангаре с текстилем

Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре с текстилем в Кинешме Ивановской области, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T01:35

2024-01-11T01:35

2024-01-11T01:35

происшествия

ивановская область

кинешма

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре с текстилем в Кинешме Ивановской области, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Ранее ведомство сообщило о пожаре на площади 800 квадратных метров в ангаре с неткаными материалами в Кинешме Ивановской области. "В Ивановской области огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в ангаре", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240111/pozhar-1920636856.html

ивановская область

кинешма

россия

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происшествия, ивановская область, кинешма, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)