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На Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 260 военных - РИА Новости, 11.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:15 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/poteri-1920728096.html
На Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 260 военных
На Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 260 военных - РИА Новости, 11.01.2024
На Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 260 военных
Украинские войска на донецком направлении потеряли за сутки до 260 военнослужащих и два бронетранспортера, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T14:15
2024-01-11T14:15
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Украинские войска на донецком направлении потеряли за сутки до 260 военнослужащих и два бронетранспортера, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией, нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка и Клещеевка ДНР."Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 260 военнослужащих, два бронетранспортера, 15 автомобилей, а также гаубицы: Д-20 и "Мста-Б", - говорится в сводке министерства.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
На Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 260 военных

МО РФ: на Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 260 военных

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Украинские войска на донецком направлении потеряли за сутки до 260 военнослужащих и два бронетранспортера, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией, нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка и Клещеевка ДНР.
"Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 260 военнослужащих, два бронетранспортера, 15 автомобилей, а также гаубицы: Д-20 и "Мста-Б", - говорится в сводке министерства.
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