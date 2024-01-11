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На Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 260 военных
На Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 260 военных - РИА Новости, 11.01.2024
На Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 260 военных
Украинские войска на донецком направлении потеряли за сутки до 260 военнослужащих и два бронетранспортера, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T14:15
2024-01-11T14:15
2024-01-11T14:15
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Украинские войска на донецком направлении потеряли за сутки до 260 военнослужащих и два бронетранспортера, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией, нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка и Клещеевка ДНР."Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 260 военнослужащих, два бронетранспортера, 15 автомобилей, а также гаубицы: Д-20 и "Мста-Б", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
На Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 260 военных
МО РФ: на Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 260 военных
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Украинские войска на донецком направлении потеряли за сутки до 260 военнослужащих и два бронетранспортера, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией, нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка и Клещеевка ДНР.
"Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 260 военнослужащих, два бронетранспортера, 15 автомобилей, а также гаубицы: Д-20 и "Мста-Б", - говорится в сводке министерства.
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