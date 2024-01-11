https://ria.ru/20240111/poteri-1920727240.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 11.01.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 240 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T14:12

2024-01-11T14:12

2024-01-11T14:16

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 240 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что на купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Также нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 85 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства", - сказали в МО РФ.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе Серебрянского лесничества."Потери противника составили до 160 военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)