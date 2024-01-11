https://ria.ru/20240111/pogoda-1920654143.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 11.01.2024
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Временами снег, метель, гололедица и до минус 8 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T08:19
2024-01-11T08:19
2024-01-11T08:19
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погода
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Временами снег, метель, гололедица и до минус 8 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в четверг погоду в столице в начале будет формировать теплый сектор циклона, затем после 09.00-10.00 ожидается прохождение холодного фронта и столица окажется в тыловой части циклона. Центр циклона в середине дня будет над Нижегородской областью. "Облачная погода временами снег, метель, гололедица. Наиболее интенсивный снег ожидается до 15-16 часов, далее он будет небольшим и кратковременным. Температура утром в Москве 0 - минус 2 градуса, по области минус 4 - плюс 1 градус, с постепенным понижением в Москве до минус 6-8 градусов, в области до минус 5-10 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть западный с переходом на северный 5-10 метров в секунду, порывистый. Утром атмосферное давление будет падать и понизится до отметки 728 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы, затем давление начнет активно расти.
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Синоптик Леус: в Москве в четверг ожидаются снег, метель и до минус 8 градусов
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Временами снег, метель, гололедица и до минус 8 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что в четверг погоду в столице в начале будет формировать теплый сектор циклона, затем после 09.00-10.00 ожидается прохождение холодного фронта и столица окажется в тыловой части циклона. Центр циклона в середине дня будет над Нижегородской областью
.
"Облачная погода временами снег, метель, гололедица. Наиболее интенсивный снег ожидается до 15-16 часов, далее он будет небольшим и кратковременным. Температура утром в Москве 0 - минус 2 градуса, по области минус 4 - плюс 1 градус, с постепенным понижением в Москве до минус 6-8 градусов, в области до минус 5-10 градусов", - сказал Леус.
Специалист отметил, что ветер будет дуть западный с переходом на северный 5-10 метров в секунду, порывистый. Утром атмосферное давление будет падать и понизится до отметки 728 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы, затем давление начнет активно расти.
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