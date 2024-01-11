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На восток Москвы, где горит здание, отправили пожарный поезд
На восток Москвы, где горит здание, отправили пожарный поезд - РИА Новости, 11.01.2024
На восток Москвы, где горит здание, отправили пожарный поезд
Пожарный поезд направили на шоссе Энтузиастов в Москве, где на 2 тысячах квадратных метров горит административно-производственное здание, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T03:57
2024-01-11T03:57
2024-01-11T03:57
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Пожарный поезд направили на шоссе Энтузиастов в Москве, где на 2 тысячах квадратных метров горит административно-производственное здание, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. Ранее ведомство сообщало, что здание площадью 1 тысячу квадратных метров горит на шоссе Энтузиастов в Москве, предварительно, пострадавших нет. "Площадь пожара в Москве составляет порядка 2 тысяч метров квадратных. Пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня. Также к месту пожара следует пожарный поезд", - отметили в ведомстве.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На восток Москвы, где горит здание, отправили пожарный поезд
МЧС: на восток Москвы, где горит здание, отправили пожарный поезд
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Пожарный поезд направили на шоссе Энтузиастов в Москве, где на 2 тысячах квадратных метров горит административно-производственное здание, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее ведомство сообщало, что здание площадью 1 тысячу квадратных метров горит на шоссе Энтузиастов в Москве, предварительно, пострадавших нет.
"Площадь пожара в Москве составляет порядка 2 тысяч метров квадратных. Пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня. Также к месту пожара следует пожарный поезд", - отметили в ведомстве.