https://ria.ru/20240111/pivo-1920678822.html

В СФ позитивно оценили идею запрета продажи безалкогольного пива детям

В СФ позитивно оценили идею запрета продажи безалкогольного пива детям - РИА Новости, 11.01.2024

В СФ позитивно оценили идею запрета продажи безалкогольного пива детям

Инициатива запретить продажу безалкогольного пива несовершеннолетним заслуживает внимания, с этим продуктом следует соблюдать осторожность в плане постепенного... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T10:55

2024-01-11T10:55

2024-01-11T10:55

общество

александр башкин

госдума рф

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Инициатива запретить продажу безалкогольного пива несовершеннолетним заслуживает внимания, с этим продуктом следует соблюдать осторожность в плане постепенного смещения акцентов с безалкогольного на алкогольное, заявил РИА Новости кандидат медицинских наук, сенатор Александр Башкин. Комитет ГД по охране здоровья направил в кабмин законопроект, которым предлагается запретить продажу безалкогольного пива несовершеннолетним. В ГД уверены, что такое ограничение должно коснуться тех напитков, крепость которых не превышает 0,5 градуса, сообщили ранее "Известия". "Если мы будем допускать безответственное отношение к термину "пиво" в контексте несовершеннолетних, то мы можем сформировать побочную ассоциацию о том, что это пиво. И тогда гораздо сложнее предотвратить переход уже у несовершеннолетнего, на алкогольный тип. Я думаю, что, конечно, специалисты посмотрят внимательно на эту инициативу, но мне она представляется интересной", - сказал Башкин. Сенатор отметил, что с этим продуктом следует соблюдать "определенную осторожность" в плане его психологического воздействия. "Мы должны понимать, что у отдельного человека и, в принципе, его и социальной группы, и общества могут развиваться определенные ассоциации. И это естественно — это нормальная психология человека и групповая психология. Причём акцент делается не на слове "безалкогольное", а на другом компоненте - "пиво", - добавил политик. Ещё одной проблемой в этой сфере Башкин назвал отсутствие запрета на рекламу безалкогольного пива. "Помимо самого продукта рекламируется конкретный бренд, а это для производителя намного важнее. Дальше запоминается уже не то, что там есть там алкоголь или нет, а то, что это очень вкусный, приятный и красивый напиток. Это хитрый лукавый способ, еще один маркетинговый прием привести население к потреблению основного базового продукта, который, конечно же, алкогольный", - объяснил сенатор.

https://ria.ru/20231214/morozhenoe-1915711095.html

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общество, александр башкин, госдума рф