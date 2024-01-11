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Специалисты установили связь с рабочими инструментами аппарата Peregrine - РИА Новости, 11.01.2024
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Наука
 
20:53 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/peregrine-1920815286.html
Специалисты установили связь с рабочими инструментами аппарата Peregrine
Специалисты установили связь с рабочими инструментами аппарата Peregrine - РИА Новости, 11.01.2024
Специалисты установили связь с рабочими инструментами аппарата Peregrine
Специалисты компании Astrobotic установили связь со всеми инструментами лунного аппарата Peregrine, он продолжает терять топливо, но все еще движется по... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T20:53
2024-01-11T20:53
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Специалисты компании Astrobotic установили связь со всеми инструментами лунного аппарата Peregrine, он продолжает терять топливо, но все еще движется по заданной траектории вокруг Земли, сообщила компания. "Мы благополучно получили данные от всех девяти инструментов, которые могут коммуницировать с лендером. Десять инструментов, которым необходима энергия, заряжены, еще десять единиц груза остаются пассивными", - сообщила компания в социальной сети Х. "Эти инструменты смогли доказать свою работоспособность в космосе", - отмечается в сообщении. Предназначенный для посадки на Луну аппарат Peregrine стартовал в космос утром 8 января на ракете-носителе нового поколения Vulcan. О возникших проблемах создавшая его по контракту с НАСА компания Astrobotic сообщила примерно через восемь часов после запуска, отметив, что космический корабль не смог принять стабильную ориентацию на Солнце. Позднее специалистам удалось сориентировать солнечные антенны модуля на Солнце и зарядить его аккумулятор, но в то же время стало известно об утечке топлива, которая, по оценке Astrobotic делает невозможной его мягкую посадку на Луну. Несмотря на нештатную ситуацию и невозможность реализации главной задачи полета, компания сообщила, что будет прилагать усилия для максимального продления активности зонда и получения данных о его работе для будущих миссий. На борту Peregrine грузоподъемностью 90 килограммов находятся пять научных инструментов НАСА, а также разработки из Германии, Мексики, частных американских компаний и вузов, а также символические и даже ритуальный груз, например, камень с Эвереста, монета биткоин и прах землян. В среду Astrobotic сообщала, что аппарат продолжает движение по номинальной траектории вокруг Земли. В среду он находился в 320 тысячах километров от Земли, в тот момент, по расчетам специалистов, его топлива хватит еще по меньшей мере на 36 часов.
https://ria.ru/20240102/luna-1918143146.html
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земля, луна, германия, наса, космос - риа наука, в мире
Наука, Земля, Луна, Германия, НАСА, Космос - РИА Наука, В мире
Специалисты установили связь с рабочими инструментами аппарата Peregrine

Специалисты установили связь с рабочими инструментами лунного аппарата Peregrine

© Astrobotic Лунный модуль Peregrine, разработанный американской компанией Astrobotic
Лунный модуль Peregrine, разработанный американской компанией Astrobotic
© Astrobotic
Лунный модуль Peregrine, разработанный американской компанией Astrobotic. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Специалисты компании Astrobotic установили связь со всеми инструментами лунного аппарата Peregrine, он продолжает терять топливо, но все еще движется по заданной траектории вокруг Земли, сообщила компания.
"Мы благополучно получили данные от всех девяти инструментов, которые могут коммуницировать с лендером. Десять инструментов, которым необходима энергия, заряжены, еще десять единиц груза остаются пассивными", - сообщила компания в социальной сети Х. "Эти инструменты смогли доказать свою работоспособность в космосе", - отмечается в сообщении.
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Предназначенный для посадки на Луну аппарат Peregrine стартовал в космос утром 8 января на ракете-носителе нового поколения Vulcan. О возникших проблемах создавшая его по контракту с НАСА компания Astrobotic сообщила примерно через восемь часов после запуска, отметив, что космический корабль не смог принять стабильную ориентацию на Солнце. Позднее специалистам удалось сориентировать солнечные антенны модуля на Солнце и зарядить его аккумулятор, но в то же время стало известно об утечке топлива, которая, по оценке Astrobotic делает невозможной его мягкую посадку на Луну. Несмотря на нештатную ситуацию и невозможность реализации главной задачи полета, компания сообщила, что будет прилагать усилия для максимального продления активности зонда и получения данных о его работе для будущих миссий.
На борту Peregrine грузоподъемностью 90 килограммов находятся пять научных инструментов НАСА, а также разработки из Германии, Мексики, частных американских компаний и вузов, а также символические и даже ритуальный груз, например, камень с Эвереста, монета биткоин и прах землян.
В среду Astrobotic сообщала, что аппарат продолжает движение по номинальной траектории вокруг Земли. В среду он находился в 320 тысячах километров от Земли, в тот момент, по расчетам специалистов, его топлива хватит еще по меньшей мере на 36 часов.
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