https://ria.ru/20240111/peregovory-1920649962.html

В администрации Эрдогана допустили скорые телефонные переговоры с Путиным

В администрации Эрдогана допустили скорые телефонные переговоры с Путиным - РИА Новости, 11.01.2024

В администрации Эрдогана допустили скорые телефонные переговоры с Путиным

Телефонные переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в ближайшее время вероятны, дата разговора заранее не анонсируется, РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T07:14

2024-01-11T07:14

2024-01-11T07:14

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АНКАРА, 11 янв – РИА Новости. Телефонные переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в ближайшее время вероятны, дата разговора заранее не анонсируется, сообщили РИА Новости в администрации турецкого лидера. В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что потребность в общении Путина и Эрдогана есть постоянно, дата их встречи еще не определена. По его словам, при необходимости лидеры двух стран могут созвониться очень быстро, договоренность может быть достигнута буквально за часы. "Лидеры наших стран, соответствующие ведомства находятся в постоянном контакте, у глав государств сложились очень доверительные отношения. Что касается переговоров, то мы уже говорили вам, что личная встреча лидеров согласовывается. Что касается телефонных переговоров в ближайшее время, они вероятны, но конкретные даты мы не анонсируем", - сказал собеседник агентства. Встреча Путина и Эрдогана прорабатывается, детали согласовываются по дипломатическим каналам, но конкретики по дате и месту пока нет, сообщили ранее РИА Новости в администрации турецкого лидера.

https://ria.ru/20240110/turtsiya-1920424973.html

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россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, дмитрий песков, в мире