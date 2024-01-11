https://ria.ru/20240111/pensii-1920674967.html

Путин пообещал проработать вопрос пенсий в частных и госклиниках в Якутии

Путин пообещал проработать вопрос пенсий в частных и госклиниках в Якутии - РИА Новости, 11.01.2024

Путин пообещал проработать вопрос пенсий в частных и госклиниках в Якутии

Президент России Владимир Путин пообещал проработать вопрос уравнивания сотрудников частных и государственных клиник в части получения страховой пенсии в... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T10:37

2024-01-11T10:37

2024-01-11T10:38

общество

россия

владимир путин

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ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал проработать вопрос уравнивания сотрудников частных и государственных клиник в части получения страховой пенсии в Якутии. На встрече с предпринимателями ДВФО участница из Якутии попросила уравнять сотрудников частных и государственных клиник в части страховой пенсии. "Обязательно проработаем. Разницы большой не вижу, в чем дело тут", - сказал Путин. "Несправедливо. Не понимаю, почему", - добавил он.

https://ria.ru/20231128/schaste-1912262614.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин