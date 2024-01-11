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Путин пообещал проработать вопрос пенсий в частных и госклиниках в Якутии - РИА Новости, 11.01.2024
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10:37 11.01.2024 (обновлено: 10:38 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/pensii-1920674967.html
Путин пообещал проработать вопрос пенсий в частных и госклиниках в Якутии
Путин пообещал проработать вопрос пенсий в частных и госклиниках в Якутии - РИА Новости, 11.01.2024
Путин пообещал проработать вопрос пенсий в частных и госклиниках в Якутии
Президент России Владимир Путин пообещал проработать вопрос уравнивания сотрудников частных и государственных клиник в части получения страховой пенсии в... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T10:37
2024-01-11T10:38
общество
россия
владимир путин
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ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал проработать вопрос уравнивания сотрудников частных и государственных клиник в части получения страховой пенсии в Якутии. На встрече с предпринимателями ДВФО участница из Якутии попросила уравнять сотрудников частных и государственных клиник в части страховой пенсии. "Обязательно проработаем. Разницы большой не вижу, в чем дело тут", - сказал Путин. "Несправедливо. Не понимаю, почему", - добавил он.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин пообещал проработать вопрос пенсий в частных и госклиниках в Якутии

Путин: вопрос пенсий в частных и государственных клиниках в Якутии проработают

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Хабаровск
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Хабаровск - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Хабаровск
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал проработать вопрос уравнивания сотрудников частных и государственных клиник в части получения страховой пенсии в Якутии.
На встрече с предпринимателями ДВФО участница из Якутии попросила уравнять сотрудников частных и государственных клиник в части страховой пенсии.
"Обязательно проработаем. Разницы большой не вижу, в чем дело тут", - сказал Путин.
"Несправедливо. Не понимаю, почему", - добавил он.
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