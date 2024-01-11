https://ria.ru/20240111/pensii-1920674967.html
Путин пообещал проработать вопрос пенсий в частных и госклиниках в Якутии
Путин пообещал проработать вопрос пенсий в частных и госклиниках в Якутии - РИА Новости, 11.01.2024
Путин пообещал проработать вопрос пенсий в частных и госклиниках в Якутии
Президент России Владимир Путин пообещал проработать вопрос уравнивания сотрудников частных и государственных клиник в части получения страховой пенсии в... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T10:37
2024-01-11T10:37
2024-01-11T10:38
общество
россия
владимир путин
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ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал проработать вопрос уравнивания сотрудников частных и государственных клиник в части получения страховой пенсии в Якутии. На встрече с предпринимателями ДВФО участница из Якутии попросила уравнять сотрудников частных и государственных клиник в части страховой пенсии. "Обязательно проработаем. Разницы большой не вижу, в чем дело тут", - сказал Путин. "Несправедливо. Не понимаю, почему", - добавил он.
https://ria.ru/20231128/schaste-1912262614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин пообещал проработать вопрос пенсий в частных и госклиниках в Якутии
Путин: вопрос пенсий в частных и государственных клиниках в Якутии проработают
ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал проработать вопрос уравнивания сотрудников частных и государственных клиник в части получения страховой пенсии в Якутии.
На встрече с предпринимателями ДВФО участница из Якутии попросила уравнять сотрудников частных и государственных клиник в части страховой пенсии.
"Обязательно проработаем. Разницы большой не вижу, в чем дело тут", - сказал Путин.
"Несправедливо. Не понимаю, почему", - добавил он.
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