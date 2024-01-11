https://ria.ru/20240111/oruzhie-1920641559.html

Источник рассказал, как летчики отзываются о новом личном оружии

Источник рассказал, как летчики отзываются о новом личном оружии - РИА Новости, 11.01.2024

Источник рассказал, как летчики отзываются о новом личном оружии

Летчики Воздушно-космических сил России получили в опытную эксплуатацию, в том числе в зоне СВО, новое личное оружие – пистолеты-пулеметы ПП-2000 – и отзываются РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T03:35

2024-01-11T03:35

2024-01-11T03:35

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воздушно-космические силы россии

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Летчики Воздушно-космических сил России получили в опытную эксплуатацию, в том числе в зоне СВО, новое личное оружие – пистолеты-пулеметы ПП-2000 – и отзываются о нем положительно, сообщил РИА Новости информированный источник. Ранее российские летчики боевой авиации могли брать с собой в самолет только пистолеты и гранаты, автоматы не входили в комплект снаряжения – для них не было предусмотрено места ни в кабине, ни в носимом аварийном запасе (НАЗ). При этом пистолет летчик обычно держал просто в кармане комбинезона или куртки. Такое же положение дел было и в советское время. "В настоящее время в рамках опытно-войсковой эксплуатации в НАЗ российских летчиков включаются пистолеты-пулеметы ПП-2000 разработки тульского КБ имени Шипунова. В войска поставлена достаточно крупная партия этого стрелкового оружия. Им, в частности, комплектуются НАЗы самолетов, участвующих в специальной военной операции на Украине. Летчики положительно отзываются об оружии – оно компактное, с хорошей кучностью, при этом имеет существенно большую убойную дальность, чем у пистолета", - рассказал источник. НАЗ представляет собой упаковку, в которую обычно входят аптечка, продукты, нож, портативные средства радиосвязи. Он располагается в катапультном кресле и крепится к подвесной системе летчика. В случае катапультирования пилот использует аварийный запас для выживания.

https://ria.ru/20240109/perevooruzhenie-1917044593.html

https://ria.ru/20240109/oruzhie-1920282626.html

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безопасность, россия, украина, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф