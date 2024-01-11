https://ria.ru/20240111/obvinyayut-1920739606.html

В Иванове гражданина Египта обвиняют в развратных действиях в ТРЦ

В Иванове гражданина Египта обвиняют в развратных действиях в ТРЦ - РИА Новости, 11.01.2024

В Иванове гражданина Египта обвиняют в развратных действиях в ТРЦ

Гражданин Египта, пристававший к девочкам в торгово-развлекательном центре в Иваново, обвиняется в развратных действиях, следствие ходатайствовало об его... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T14:59

2024-01-11T14:59

2024-01-11T14:59

иваново

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

РЯЗАНЬ, 11 янв - РИА Новости. Гражданин Египта, пристававший к девочкам в торгово-развлекательном центре в Иваново, обвиняется в развратных действиях, следствие ходатайствовало об его аресте, сообщило в своем Telegram-канале региональное следственное управление СК РФ. "Следователями задержан гражданин Египта… Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух и более лиц), следствием направлено в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщило ведомство.СУСК уточняет, что ранее в социальных медиа получила распространение информация о том, что в одном из торгово-развлекательных центров в городе Иваново иностранный гражданин совершал противоправные действия в отношении несовершеннолетних девочек. Информацию об инциденте опубликовал ряд местных СМИ. Так, по данным "IvanovoNews", в ивановском ТРЦ мужчина настойчиво оказывал знаки внимания девочкам: подмигивал, слал воздушные поцелуи, дотрагивался.

https://ria.ru/20231204/pedofil-1913655349.html

иваново

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иваново, россия, следственный комитет россии (ск рф)