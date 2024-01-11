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В Иванове гражданина Египта обвиняют в развратных действиях в ТРЦ
В Иванове гражданина Египта обвиняют в развратных действиях в ТРЦ - РИА Новости, 11.01.2024
В Иванове гражданина Египта обвиняют в развратных действиях в ТРЦ
Гражданин Египта, пристававший к девочкам в торгово-развлекательном центре в Иваново, обвиняется в развратных действиях, следствие ходатайствовало об его... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T14:59
2024-01-11T14:59
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РЯЗАНЬ, 11 янв - РИА Новости. Гражданин Египта, пристававший к девочкам в торгово-развлекательном центре в Иваново, обвиняется в развратных действиях, следствие ходатайствовало об его аресте, сообщило в своем Telegram-канале региональное следственное управление СК РФ. "Следователями задержан гражданин Египта… Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух и более лиц), следствием направлено в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщило ведомство.СУСК уточняет, что ранее в социальных медиа получила распространение информация о том, что в одном из торгово-развлекательных центров в городе Иваново иностранный гражданин совершал противоправные действия в отношении несовершеннолетних девочек. Информацию об инциденте опубликовал ряд местных СМИ. Так, по данным "IvanovoNews", в ивановском ТРЦ мужчина настойчиво оказывал знаки внимания девочкам: подмигивал, слал воздушные поцелуи, дотрагивался.
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иваново, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Иваново, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Иванове гражданина Египта обвиняют в развратных действиях в ТРЦ
СК РФ: гражданина Египта обвиняют в развратных действиях в Ивановском ТРЦ
РЯЗАНЬ, 11 янв - РИА Новости.
Гражданин Египта, пристававший к девочкам в торгово-развлекательном центре в Иваново, обвиняется в развратных действиях, следствие ходатайствовало об его аресте, сообщило в своем Telegram-канале
региональное следственное управление СК РФ.
"Следователями задержан гражданин Египта… Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух и более лиц), следствием направлено в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщило ведомство.
СУСК уточняет, что ранее в социальных медиа получила распространение информация о том, что в одном из торгово-развлекательных центров в городе Иваново иностранный гражданин совершал противоправные действия в отношении несовершеннолетних девочек.
Информацию об инциденте опубликовал ряд местных СМИ. Так, по данным "IvanovoNews", в ивановском ТРЦ мужчина настойчиво оказывал знаки внимания девочкам: подмигивал, слал воздушные поцелуи, дотрагивался.
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