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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 11.01.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Горловку, выпустив с начала суток восемь снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в четверг в... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T11:39
2024-01-11T11:39
2024-01-11T11:39
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ДОНЕЦК, 11 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Горловку, выпустив с начала суток восемь снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 02.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Отмечается, что в 10.40 и 10.50 было выпущено два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и три снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html
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горловка, донецк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
СЦКК: ВСУ обстреляли из артиллерии Донецк и Горловку