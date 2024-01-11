https://ria.ru/20240111/obstrel-1920688229.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 11.01.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Горловку, выпустив с начала суток восемь снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в четверг в... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T11:39

2024-01-11T11:39

2024-01-11T11:39

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

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ДОНЕЦК, 11 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Горловку, выпустив с начала суток восемь снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 02.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Отмечается, что в 10.40 и 10.50 было выпущено два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и три снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html

горловка

донецк

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горловка, донецк