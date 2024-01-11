Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:39 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/obstrel-1920688229.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 11.01.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Горловку, выпустив с начала суток восемь снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в четверг в... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T11:39
2024-01-11T11:39
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878065645_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_aa38b403bcefe9363b476dd789572a4d.jpg
ДОНЕЦК, 11 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Горловку, выпустив с начала суток восемь снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 02.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Отмечается, что в 10.40 и 10.50 было выпущено два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и три снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html
горловка
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878065645_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9f5d7e385bf45d9ebe23fbc0a4789d86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

СЦКК: ВСУ обстреляли из артиллерии Донецк и Горловку

© Фото : предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ Осколки боеприпасов
Осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Фото : предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ
Осколки боеприпасов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Горловку, выпустив с начала суток восемь снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 02.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Офицеры Государственной пограничной службы Украины - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
"Украина — труп": киевские пропагандисты побежали из страны
25 декабря 2023, 08:00
Отмечается, что в 10.40 и 10.50 было выпущено два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и три снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
"Все бегут". Украинцы поняли, что это не их война
22 декабря 2023, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала