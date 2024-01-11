https://ria.ru/20240111/obstrel-1920676769.html

ВСУ выпустили около 60 снарядов по Белгородской области за сутки

ВСУ выпустили около 60 снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 11.01.2024

ВСУ выпустили около 60 снарядов по Белгородской области за сутки

Интенсивность обстрелов Белгородской области со стороны Украины не падает, но второй день с начала недели нет пострадавших, следует из сводки главы региона... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T10:48

2024-01-11T10:48

2024-01-11T10:48

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Интенсивность обстрелов Белгородской области со стороны Украины не падает, но второй день с начала недели нет пострадавших, следует из сводки главы региона Вячеслава Гладкова в Telegram-канале. В четверг губернатор опубликовал статистику нанесенных по области ударов за 10 января, согласно которой украинская армия обстреляла шесть приграничных муниципалитетов, в совокупности выпустив 56 снарядов, в том числе одно устройство было сброшено с дрона. Также противник атаковал регион с помощью дрона-камикадзе. Согласно статистике, два дня подряд украинские военные обстреливают шесть приграничных районов и количество прилетов стабильно около 55 в день, пострадавших среди мирных жителей нет. "В Белгородском районе по селу Устинка выпущено 10 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – 2 артиллерийских снаряда. В селе Журавлевка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений. После работы системы ПВО от 8 января выявлены повреждения в поселке Разумное – посечены два автомобиля", – написал Гладков. По его словам, в Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с квадрокоптера сброшено взрывное устройство. В Валуйском городском округе по хутору Нижние мельницы выпущено 3 минометных снаряда, по селу Логачевка – 5 минометных снарядов. "В Волоконовском районе из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 10 гранатометных выстрелов… В Краснояружском районе по окраине поселка Прилесье выпущено 5 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. На окраине села Поповка зафиксировано 4 прилета", – уточнил губернатор. В Шебекинском городском округе, по его данным, по хутору Мухин, селу Муром и поселку Ленинский выпущено в сумме 16 минометных снарядов. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240109/pvo-1920402315.html

https://ria.ru/20240109/gladkov-1920242510.html

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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков