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ВСУ выпустили около 60 снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 11.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:48 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/obstrel-1920676769.html
ВСУ выпустили около 60 снарядов по Белгородской области за сутки
ВСУ выпустили около 60 снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 11.01.2024
ВСУ выпустили около 60 снарядов по Белгородской области за сутки
Интенсивность обстрелов Белгородской области со стороны Украины не падает, но второй день с начала недели нет пострадавших, следует из сводки главы региона... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T10:48
2024-01-11T10:48
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Интенсивность обстрелов Белгородской области со стороны Украины не падает, но второй день с начала недели нет пострадавших, следует из сводки главы региона Вячеслава Гладкова в Telegram-канале. В четверг губернатор опубликовал статистику нанесенных по области ударов за 10 января, согласно которой украинская армия обстреляла шесть приграничных муниципалитетов, в совокупности выпустив 56 снарядов, в том числе одно устройство было сброшено с дрона. Также противник атаковал регион с помощью дрона-камикадзе. Согласно статистике, два дня подряд украинские военные обстреливают шесть приграничных районов и количество прилетов стабильно около 55 в день, пострадавших среди мирных жителей нет. "В Белгородском районе по селу Устинка выпущено 10 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – 2 артиллерийских снаряда. В селе Журавлевка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений. После работы системы ПВО от 8 января выявлены повреждения в поселке Разумное – посечены два автомобиля", – написал Гладков. По его словам, в Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с квадрокоптера сброшено взрывное устройство. В Валуйском городском округе по хутору Нижние мельницы выпущено 3 минометных снаряда, по селу Логачевка – 5 минометных снарядов. "В Волоконовском районе из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 10 гранатометных выстрелов… В Краснояружском районе по окраине поселка Прилесье выпущено 5 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. На окраине села Поповка зафиксировано 4 прилета", – уточнил губернатор. В Шебекинском городском округе, по его данным, по хутору Мухин, селу Муром и поселку Ленинский выпущено в сумме 16 минометных снарядов. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240109/pvo-1920402315.html
https://ria.ru/20240109/gladkov-1920242510.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ выпустили около 60 снарядов по Белгородской области за сутки

Гладков: ВСУ выпустили 56 снарядов по Белгородской области за сутки

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Интенсивность обстрелов Белгородской области со стороны Украины не падает, но второй день с начала недели нет пострадавших, следует из сводки главы региона Вячеслава Гладкова в Telegram-канале.
В четверг губернатор опубликовал статистику нанесенных по области ударов за 10 января, согласно которой украинская армия обстреляла шесть приграничных муниципалитетов, в совокупности выпустив 56 снарядов, в том числе одно устройство было сброшено с дрона. Также противник атаковал регион с помощью дрона-камикадзе.
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Согласно статистике, два дня подряд украинские военные обстреливают шесть приграничных районов и количество прилетов стабильно около 55 в день, пострадавших среди мирных жителей нет.
Белгородском районе по селу Устинка выпущено 10 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – 2 артиллерийских снаряда. В селе Журавлевка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений. После работы системы ПВО от 8 января выявлены повреждения в поселке Разумное – посечены два автомобиля", – написал Гладков.
По его словам, в Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с квадрокоптера сброшено взрывное устройство. В Валуйском городском округе по хутору Нижние мельницы выпущено 3 минометных снаряда, по селу Логачевка – 5 минометных снарядов.
"В Волоконовском районе из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 10 гранатометных выстрелов… В Краснояружском районе по окраине поселка Прилесье выпущено 5 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. На окраине села Поповка зафиксировано 4 прилета", – уточнил губернатор.
В Шебекинском городском округе, по его данным, по хутору Мухин, селу Муром и поселку Ленинский выпущено в сумме 16 минометных снарядов.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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