https://ria.ru/20240111/obrazovanie-1920764818.html

Гладков: Белгородская область стала одной из лучших в сфере образования

Гладков: Белгородская область стала одной из лучших в сфере образования - РИА Новости, 11.01.2024

Гладков: Белгородская область стала одной из лучших в сфере образования

По итогам 2023 года, подведенным Рособрнадзором, Белгородская область признана одной из лучших в стране в сфере образования, сообщил губернатор региона Вячеслав РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T16:34

2024-01-11T16:34

2024-01-11T16:34

белгородская область

вячеслав гладков

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

выставка-форум "россия"

москва

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. По итогам 2023 года, подведенным Рособрнадзором, Белгородская область признана одной из лучших в стране в сфере образования, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Заявление прозвучало на открытии Дня Белгородской области на Международной выставке-форуме "Россия". "Несмотря на сложнейшие прифронтовые условия наши педагоги смогли обеспечить высокие темпы развития образования в нашем регионе. На сегодняшний день по рейтингам министерства просвещения РФ мы впервые вошли в 10 лучших регионов страны", - отметил Гладков. По словам губернатора, в рейтингах Рособрнадзора, отметившего в ушедшем году первенство белгородцев, региональные образовательные заведения еще в 2020 году занимали 63-е место. "80% наших детей, получивших среднее профессиональное образование, трудоустраиваются сразу после получения дипломов. Как, например, выпускники Корочанского техникума, который является одним из лучших в РФ", - сообщил Гладков. Также глава региона отметил, что крупнейшие белгородские вузы – БелГУ, Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова - вошли в государственную программу "Приоритет-2030". "Это позволяет нам быть уверенными, что все инновационные решения, которые будут разрабатываться на базе этих вузов, будут сразу внедряться в экономику нашего региона и нашей страны", - подчеркнул Гладков. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231218/podderzhka-1916555220.html

https://ria.ru/20231219/shebekino-1916743950.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вячеслав гладков, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), выставка-форум "россия", москва