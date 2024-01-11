В Магадане полицейские применили оружие, чтобы остановить пьяного водителя
МВД: в Магадане полиция использовала оружие, чтобы остановить пьяного водителя
Сотрудник полиции. Архивное фото
МАГАДАН, 11 янв - РИА Новости. Магаданские полицейские использовали табельное оружие для того, чтобы остановить пьяного водителя, который пытался скрыться от них на трассе "Колыма", сообщает пресс-служба УМВД региона.
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"При помощи сигнального громкоговорящего устройства полицейские потребовали у водителя автомобиля остановиться, однако тот проигнорировал законные распоряжения стражей правопорядка и, увеличив скорость, попытался скрыться, создавая своими манёврами угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения. Для остановки машины лихача один из полицейских применил табельное оружие – после предупредительного выстрела в воздух автоинспектор открыл огонь по колёсам преследуемого транспортного средства", - говорится в сообщении.
Поясняется, что в результате легковушка остановилась после того, как выстрелы повредили ее покрышки, водителя задержали. Им оказался ранее судимый за неоднократную езду в нетрезвом виде и лишённый водительских прав 32-летний мужчина.
"По внешним признакам он находился в состоянии опьянения, в связи с чем был направлен на медицинское освидетельствование, по результатам которого будет принято решение в соответствии с законодательством. Сотрудники полиции составили в отношении правонарушителя ряд административных протоколов, в том числе за невыполнение требований об остановке транспортного средства и за управление автомобилем при наличии неисправностей", - дополняет пресс-служба УМВД по Магаданской области.
Уточняется, что происшествие случилось на 1941 километре федеральной автодороги Р504 "Колыма". Полицейских вызвали сотрудники таможенного поста в поселке Палатка, обратив внимание на несущийся автомобиль, государственные регистрационные знаки которого были завешаны тряпкой, а одна из фар не работала.