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В Магадане полицейские применили оружие, чтобы остановить пьяного водителя - РИА Новости, 11.01.2024
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11:14 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/mvd-1920681979.html
В Магадане полицейские применили оружие, чтобы остановить пьяного водителя
В Магадане полицейские применили оружие, чтобы остановить пьяного водителя - РИА Новости, 11.01.2024
В Магадане полицейские применили оружие, чтобы остановить пьяного водителя
Магаданские полицейские использовали табельное оружие для того, чтобы остановить пьяного водителя, который пытался скрыться от них на трассе "Колыма", сообщает... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T11:14
2024-01-11T11:14
происшествия
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МАГАДАН, 11 янв - РИА Новости. Магаданские полицейские использовали табельное оружие для того, чтобы остановить пьяного водителя, который пытался скрыться от них на трассе "Колыма", сообщает пресс-служба УМВД региона. "При помощи сигнального громкоговорящего устройства полицейские потребовали у водителя автомобиля остановиться, однако тот проигнорировал законные распоряжения стражей правопорядка и, увеличив скорость, попытался скрыться, создавая своими манёврами угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения. Для остановки машины лихача один из полицейских применил табельное оружие – после предупредительного выстрела в воздух автоинспектор открыл огонь по колёсам преследуемого транспортного средства", - говорится в сообщении. Поясняется, что в результате легковушка остановилась после того, как выстрелы повредили ее покрышки, водителя задержали. Им оказался ранее судимый за неоднократную езду в нетрезвом виде и лишённый водительских прав 32-летний мужчина. "По внешним признакам он находился в состоянии опьянения, в связи с чем был направлен на медицинское освидетельствование, по результатам которого будет принято решение в соответствии с законодательством. Сотрудники полиции составили в отношении правонарушителя ряд административных протоколов, в том числе за невыполнение требований об остановке транспортного средства и за управление автомобилем при наличии неисправностей", - дополняет пресс-служба УМВД по Магаданской области. Уточняется, что происшествие случилось на 1941 километре федеральной автодороги Р504 "Колыма". Полицейских вызвали сотрудники таможенного поста в поселке Палатка, обратив внимание на несущийся автомобиль, государственные регистрационные знаки которого были завешаны тряпкой, а одна из фар не работала.
https://ria.ru/20240107/voditel-1920081243.html
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происшествия, магадан, магаданская область
Происшествия, Магадан, Магаданская область
В Магадане полицейские применили оружие, чтобы остановить пьяного водителя

МВД: в Магадане полиция использовала оружие, чтобы остановить пьяного водителя

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МАГАДАН, 11 янв - РИА Новости. Магаданские полицейские использовали табельное оружие для того, чтобы остановить пьяного водителя, который пытался скрыться от них на трассе "Колыма", сообщает пресс-служба УМВД региона.
«
"При помощи сигнального громкоговорящего устройства полицейские потребовали у водителя автомобиля остановиться, однако тот проигнорировал законные распоряжения стражей правопорядка и, увеличив скорость, попытался скрыться, создавая своими манёврами угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения. Для остановки машины лихача один из полицейских применил табельное оружие – после предупредительного выстрела в воздух автоинспектор открыл огонь по колёсам преследуемого транспортного средства", - говорится в сообщении.
Поясняется, что в результате легковушка остановилась после того, как выстрелы повредили ее покрышки, водителя задержали. Им оказался ранее судимый за неоднократную езду в нетрезвом виде и лишённый водительских прав 32-летний мужчина.
"По внешним признакам он находился в состоянии опьянения, в связи с чем был направлен на медицинское освидетельствование, по результатам которого будет принято решение в соответствии с законодательством. Сотрудники полиции составили в отношении правонарушителя ряд административных протоколов, в том числе за невыполнение требований об остановке транспортного средства и за управление автомобилем при наличии неисправностей", - дополняет пресс-служба УМВД по Магаданской области.
Уточняется, что происшествие случилось на 1941 километре федеральной автодороги Р504 "Колыма". Полицейских вызвали сотрудники таможенного поста в поселке Палатка, обратив внимание на несущийся автомобиль, государственные регистрационные знаки которого были завешаны тряпкой, а одна из фар не работала.
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