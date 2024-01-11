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Сбежавшая из России Монеточка* стала мамой во второй раз - РИА Новости, 11.01.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
10:51 11.01.2024 (обновлено: 12:05 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/monetochka-1920676671.html
Сбежавшая из России Монеточка* стала мамой во второй раз
Сбежавшая из России Монеточка* стала мамой во второй раз - РИА Новости, 11.01.2024
Сбежавшая из России Монеточка* стала мамой во второй раз
Певица Монеточка* (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) рассказала на своей странице в Instagram**, что стала мамой во второй раз. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T10:51
2024-01-11T12:05
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Певица Монеточка* (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) рассказала на своей странице в Instagram**, что стала мамой во второй раз.Исполнительница сообщила, что родила сына."Вчера вечером у нас родился мальчишка ростом 50 см. Все, слава Богу, прошло легко и быстро. Знаю, что многие догадывались и ждали вместе с нами, но публично не хотела говорить про беременность", — написала она.Для артистки это второй ребенок. Дочь Нину Гырдымова родила в августе 2022 года.После начала спецоперации Монеточка* осудила действия российских властей и сбежала в Вильнюс со своим мужем продюсером и музыкантом Виктором Исаевым.В январе прошлого года певицу включили в реестр физлиц-иноагентов за финансовую поддержку из иностранных источников и сбор денег в помощь недружественной стране.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости шоу-бизнеса, вильнюс, монеточка, россия, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Вильнюс, Монеточка, Россия, Знаменитости
Сбежавшая из России Монеточка* стала мамой во второй раз

Певица-иноагент Монеточка* родила в эмиграции второго ребенка

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПевица Монеточка выступает на фестивале "Боль" в культурном центре ЗИЛ в Москве
Певица Монеточка выступает на фестивале Боль в культурном центре ЗИЛ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Певица Монеточка* (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) рассказала на своей странице в Instagram**, что стала мамой во второй раз.
Исполнительница сообщила, что родила сына.
«
"Вчера вечером у нас родился мальчишка ростом 50 см. Все, слава Богу, прошло легко и быстро. Знаю, что многие догадывались и ждали вместе с нами, но публично не хотела говорить про беременность", — написала она.
Для артистки это второй ребенок. Дочь Нину Гырдымова родила в августе 2022 года.
После начала спецоперации Монеточка* осудила действия российских властей и сбежала в Вильнюс со своим мужем продюсером и музыкантом Виктором Исаевым.
В январе прошлого года певицу включили в реестр физлиц-иноагентов за финансовую поддержку из иностранных источников и сбор денег в помощь недружественной стране.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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