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Сбежавшая из России Монеточка* стала мамой во второй раз

Сбежавшая из России Монеточка* стала мамой во второй раз - РИА Новости, 11.01.2024

Сбежавшая из России Монеточка* стала мамой во второй раз

Певица Монеточка* (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) рассказала на своей странице в Instagram**, что стала мамой во второй раз. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T10:51

2024-01-11T10:51

2024-01-11T12:05

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Певица Монеточка* (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) рассказала на своей странице в Instagram**, что стала мамой во второй раз.Исполнительница сообщила, что родила сына."Вчера вечером у нас родился мальчишка ростом 50 см. Все, слава Богу, прошло легко и быстро. Знаю, что многие догадывались и ждали вместе с нами, но публично не хотела говорить про беременность", — написала она.Для артистки это второй ребенок. Дочь Нину Гырдымова родила в августе 2022 года.После начала спецоперации Монеточка* осудила действия российских властей и сбежала в Вильнюс со своим мужем продюсером и музыкантом Виктором Исаевым.В январе прошлого года певицу включили в реестр физлиц-иноагентов за финансовую поддержку из иностранных источников и сбор денег в помощь недружественной стране.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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новости шоу-бизнеса, вильнюс, монеточка, россия, знаменитости