https://ria.ru/20240111/moldaviya-1920687727.html

Молдавская оппозиция раскритиковала запрет властями новостных сайтов

Молдавская оппозиция раскритиковала запрет властями новостных сайтов - РИА Новости, 11.01.2024

Молдавская оппозиция раскритиковала запрет властями новостных сайтов

Десятки новостных сайтов в Молдавии остаются заблокированными и после отмены режима ЧП, что нарушает право на свободу слова, но власти предпочитают игнорировать РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T11:38

2024-01-11T11:38

2024-01-11T11:38

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КИШИНЕВ, 11 янв - РИА Новости. Десятки новостных сайтов в Молдавии остаются заблокированными и после отмены режима ЧП, что нарушает право на свободу слова, но власти предпочитают игнорировать эту ситуацию, заявил один из лидеров оппозиционной партии "Возрождение" Василий Боля в своем Telegram-канале. Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля 2022 года, затем его неоднократно продлевали. В этих условиях комиссия по чрезвычайным ситуациям могла принимать решения, не дожидаясь одобрения парламента. Режим ЧП прекратил действовать с 31 декабря прошлого года. В среду официальный представитель правительства республики Даниел Водэ заявил, что телеканалы, у которых были отозваны лицензии, не возобновят свою работу. При этом он не пояснил, что будет с работой десятков новостных сайтов, которые были заблокированы во время режима ЧП. "Срок действия чрезвычайного положения истек с 1 января, но власти не торопятся отказываться от некоторых ограничений и злоупотребляют правом на свободу слова. Несколько десятков новостных сайтов и телеканалов, заблокированных во время чрезвычайного положения, не вернулись к нормальной деятельности", - написал Боля.Он выразил возмущение тем фактом, что правящая партия "Действие и солидарность" нарушает право журналистов на свободу слова, а также право людей получать информацию из источников, "отличных от тех, что получают гранты и лояльны действующей власти". "Мне непонятно, почему журналисты, пострадавшие от этих решений, молчат и почему они не требуют своих прав через протесты или другие законные действия", - добавил политик. Правительственная комиссия по ЧС 30 октября вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Глава СИБ также обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы и проведении "кампании по дезинформации через ТВ и социальные сети". Также Мустяцэ заявил в понедельник, что подписал указ, по которому будет также блокирован 31 веб-портал, среди них 21 управляются из России. В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", ТАСС, "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру". Кроме того, под блокировку попали сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".

https://ria.ru/20240110/moldavia-1920605170.html

https://ria.ru/20231215/moldavia-1916105025.html

https://ria.ru/20231205/moldaviya-1913669500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев, василий боля