https://ria.ru/20240111/moldaviya-1920670881.html
В Молдавии сожалеют о решении России закрыть въезд для ряда граждан
В Молдавии сожалеют о решении России закрыть въезд для ряда граждан - РИА Новости, 11.01.2024
В Молдавии сожалеют о решении России закрыть въезд для ряда граждан
Министерство иностранных дел Молдавии заявило, что решение России закрыть въезд для ряда лиц из республики вызывает сожаление, заявил глава пресс-службы... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T10:21
2024-01-11T10:21
2024-01-11T10:21
россия
майя санду
дмитрий песков
молдавия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d125922449b7270d1f2ce7dd0372cbd0.jpg
КИШИНЕВ, 11 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии заявило, что решение России закрыть въезд для ряда лиц из республики вызывает сожаление, заявил глава пресс-службы молдавского МИД Игорь Захаров. В МИД РФ во вторник был вызван посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий, ему заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями Кишинева. Москва довела до посла Молдавии решение о закрытии въезда в РФ ряду официальных лиц республики в ответ на действия молдавского руководства. "Решение Российской Федерации вызывает сожаление", - заявил Захаров журналистам. По его словам, Молдавия сохраняет твердую приверженность "противодействию внешнему вмешательству и любым дестабилизирующим действиям в отношении безопасности и суверенитета". Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
https://ria.ru/20231205/moldaviya-1913669500.html
россия
молдавия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d24c9919a230ce6a26272390a2535a85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, майя санду, дмитрий песков, молдавия, москва
Россия, Майя Санду, Дмитрий Песков, Молдавия, Москва
В Молдавии сожалеют о решении России закрыть въезд для ряда граждан
МИД Молдавии сожалеет о решении России закрыть въезд для ряда граждан республики