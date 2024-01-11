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В Молдавии сожалеют о решении России закрыть въезд для ряда граждан - РИА Новости, 11.01.2024
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10:21 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/moldaviya-1920670881.html
В Молдавии сожалеют о решении России закрыть въезд для ряда граждан
В Молдавии сожалеют о решении России закрыть въезд для ряда граждан - РИА Новости, 11.01.2024
В Молдавии сожалеют о решении России закрыть въезд для ряда граждан
Министерство иностранных дел Молдавии заявило, что решение России закрыть въезд для ряда лиц из республики вызывает сожаление, заявил глава пресс-службы... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T10:21
2024-01-11T10:21
россия
майя санду
дмитрий песков
молдавия
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КИШИНЕВ, 11 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии заявило, что решение России закрыть въезд для ряда лиц из республики вызывает сожаление, заявил глава пресс-службы молдавского МИД Игорь Захаров. В МИД РФ во вторник был вызван посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий, ему заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями Кишинева. Москва довела до посла Молдавии решение о закрытии въезда в РФ ряду официальных лиц республики в ответ на действия молдавского руководства. "Решение Российской Федерации вызывает сожаление", - заявил Захаров журналистам. По его словам, Молдавия сохраняет твердую приверженность "противодействию внешнему вмешательству и любым дестабилизирующим действиям в отношении безопасности и суверенитета". Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
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россия, майя санду, дмитрий песков, молдавия, москва
Россия, Майя Санду, Дмитрий Песков, Молдавия, Москва
В Молдавии сожалеют о решении России закрыть въезд для ряда граждан

МИД Молдавии сожалеет о решении России закрыть въезд для ряда граждан республики

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии заявило, что решение России закрыть въезд для ряда лиц из республики вызывает сожаление, заявил глава пресс-службы молдавского МИД Игорь Захаров.
В МИД РФ во вторник был вызван посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий, ему заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями Кишинева. Москва довела до посла Молдавии решение о закрытии въезда в РФ ряду официальных лиц республики в ответ на действия молдавского руководства.
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"Решение Российской Федерации вызывает сожаление", - заявил Захаров журналистам. По его словам, Молдавия сохраняет твердую приверженность "противодействию внешнему вмешательству и любым дестабилизирующим действиям в отношении безопасности и суверенитета".
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России.
Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
 
РоссияМайя СандуДмитрий ПесковМолдавияМосква
 
 
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