https://ria.ru/20240111/moldaviya-1920670881.html

В Молдавии сожалеют о решении России закрыть въезд для ряда граждан

В Молдавии сожалеют о решении России закрыть въезд для ряда граждан - РИА Новости, 11.01.2024

В Молдавии сожалеют о решении России закрыть въезд для ряда граждан

Министерство иностранных дел Молдавии заявило, что решение России закрыть въезд для ряда лиц из республики вызывает сожаление, заявил глава пресс-службы... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T10:21

2024-01-11T10:21

2024-01-11T10:21

россия

майя санду

дмитрий песков

молдавия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d125922449b7270d1f2ce7dd0372cbd0.jpg

КИШИНЕВ, 11 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии заявило, что решение России закрыть въезд для ряда лиц из республики вызывает сожаление, заявил глава пресс-службы молдавского МИД Игорь Захаров. В МИД РФ во вторник был вызван посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий, ему заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями Кишинева. Москва довела до посла Молдавии решение о закрытии въезда в РФ ряду официальных лиц республики в ответ на действия молдавского руководства. "Решение Российской Федерации вызывает сожаление", - заявил Захаров журналистам. По его словам, Молдавия сохраняет твердую приверженность "противодействию внешнему вмешательству и любым дестабилизирующим действиям в отношении безопасности и суверенитета". Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.

https://ria.ru/20231205/moldaviya-1913669500.html

россия

молдавия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, майя санду, дмитрий песков, молдавия, москва