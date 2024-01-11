https://ria.ru/20240111/mobilizatsiya-1920788874.html

Киев отозвал законопроект о новых правилах мобилизации, заявили в Раде

Киев отозвал законопроект о новых правилах мобилизации, заявили в Раде - РИА Новости, 11.01.2024

Киев отозвал законопроект о новых правилах мобилизации, заявили в Раде

Кабинет министров Украины отозвал свой законопроект о новых правилах мобилизации из Верховной рады, сообщил в четверг украинский парламентарий Ярослав Железняк... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T18:10

2024-01-11T18:10

2024-01-11T18:10

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давид арахамия

верховная рада украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Кабинет министров Украины отозвал свой законопроект о новых правилах мобилизации из Верховной рады, сообщил в четверг украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. "Формальная процедура на самом деле – но кабмин проголосовал за отзыв законопроекта №10378. Поэтому сейчас будет обновление в системе Рады, и он будет иметь статус "отозванного", - написал Железняк. Он добавил, что все остальные четыре альтернативных законопроекта о мобилизации остаются в статусе представленных и в теории могут быть когда-то рассмотрены. Однако предположил, что подобное, скорее всего, не произойдет. Ранее в четверг глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что законопроект о мобилизации отозван с рассмотрения Верховной радой Украины и возвращен на доработку. В свою очередь издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало, что на внеплановом собрании правительство отзовет своей проект закона на правах разработчика. Другой собеседник сообщил, что после правок кабмин намерен внести повторно на рассмотрение Рады обновленный вариант законопроекта. По словам еще одного источника, как пишет издание, в четверг чиновники уже приступили к правкам законопроекта, и, возможно, внесут его уже до конца дня. Владимир Зеленский на пресс-конференции в декабре сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240108/ukraina-1920174439.html

https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html

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в мире, украина, владимир зеленский, киев, давид арахамия, верховная рада украины, вооруженные силы украины