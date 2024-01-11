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Украинские войска потеряли до 30 военных на Херсонском направлении

Украинские войска потеряли до 30 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 11.01.2024

Украинские войска потеряли до 30 военных на Херсонском направлении

Российские подразделения группировки "Днепр" на Херсонском направлении уничтожили до 30 украинских военнослужащих, а также гаубицу Д-20, сообщило в четверг... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T14:13

2024-01-11T14:13

2024-01-11T14:16

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" на Херсонском направлении уничтожили до 30 украинских военнослужащих, а также гаубицу Д-20, сообщило в четверг Минобороны РФ."На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" в результате систематического огневого воздействия уничтожили до 30 военнослужащих, четыре автомобиля, а также гаубицу Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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безопасность, россия, вооруженные силы украины