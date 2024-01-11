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Украинские войска потеряли до 30 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 11.01.2024
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14:13 11.01.2024 (обновлено: 14:16 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/mo-1920727774.html
Украинские войска потеряли до 30 военных на Херсонском направлении
Украинские войска потеряли до 30 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 11.01.2024
Украинские войска потеряли до 30 военных на Херсонском направлении
Российские подразделения группировки "Днепр" на Херсонском направлении уничтожили до 30 украинских военнослужащих, а также гаубицу Д-20, сообщило в четверг... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T14:13
2024-01-11T14:16
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" на Херсонском направлении уничтожили до 30 украинских военнослужащих, а также гаубицу Д-20, сообщило в четверг Минобороны РФ.&quot;На Херсонском направлении подразделения группировки войск &quot;Днепр&quot; в результате систематического огневого воздействия уничтожили до 30 военнослужащих, четыре автомобиля, а также гаубицу Д-20&quot;, - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские войска потеряли до 30 военных на Херсонском направлении

МО РФ: ВСУ потеряли до 30 военных на Херсонском направлении за сутки

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" на Херсонском направлении уничтожили до 30 украинских военнослужащих, а также гаубицу Д-20, сообщило в четверг Минобороны РФ.
«

"На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" в результате систематического огневого воздействия уничтожили до 30 военнослужащих, четыре автомобиля, а также гаубицу Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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