Рейтинг@Mail.ru
КС вступился за пенсионера, добивавшегося справедливости после избиения - РИА Новости, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/ks-1920719408.html
КС вступился за пенсионера, добивавшегося справедливости после избиения
КС вступился за пенсионера, добивавшегося справедливости после избиения - РИА Новости, 11.01.2024
КС вступился за пенсионера, добивавшегося справедливости после избиения
Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело пенсионера-инвалида из Якутска, который не согласился с оценкой степени вреда, причиненного его... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T13:41
2024-01-11T13:41
общество
россия
якутск
конституционный суд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/107876/96/1078769600_0:0:3242:1825_1920x0_80_0_0_e56431cf8d8c02c9bf7ff0891cf68ae0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело пенсионера-инвалида из Якутска, который не согласился с оценкой степени вреда, причиненного его здоровью после избиения более 10 лет назад, следует из материалов суда. Дело о проверке конституционности части первой статьи 111, части первой статьи 112 Уголовного кодекса (УК) РФ и пункта 3 Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, рассмотрено по жалобе гражданина Б. Его персональные данные не приводятся в постановлении КС РФ. История вопросаКак следует из постановления КС России, в мае 2013 года пенсионер-инвалид из Якутска был избит во дворе своего дома. Его признали потерпевшим по уголовному делу, которое в мае 2021 года было прекращено в связи с истечением срока давности. При этом, как информирует пресс-служба КС, полученные травмы и переживания спровоцировали у мужчины тревожное расстройство, которое в ходе предварительного расследования было квалифицировано как вред здоровью средней тяжести. "Доводы потерпевшего о причинении ему тяжкого вреда здоровью, признаком которого является наступление психического расстройства, были отклонены. Заявитель полагает, что оспариваемые нормы не содержат критериев определения тяжести психического расстройства, что порождает возможность их произвольного применения", – приводится в релизе позиция заявителя. Позиция Конституционного судаКак отметил Конституционный суд, по общему правилу оспариваемые нормы предполагают квалификацию насильственного деяния, вызвавшего психическое расстройство, как причинение тяжкого вреда здоровью. При этом наличие психического расстройства может по-разному отражаться на интеллектуальном и волевом уровне пострадавшего, включая способность к адекватному восприятию действительности и адекватному поведению. По оценке КС, в этой связи необходимо исключить "формальное приравнивание" по степени тяжести любого расстройства психики, даже неглубокого и кратковременного, к полной потере речи, зрения, слуха и другим последствиям причинения тяжкого вреда здоровью, указанным в оспариваемой статье УК РФ. "Для физических повреждений оспариваемыми нормами установлен критерий длительности расстройства здоровья и степени утраты общей трудоспособности. С учетом принципов равенства и справедливости отсутствуют разумные основания не применять такие критерии в случае причинения повреждений, вызвавших психическое расстройство, но существенно не повлиявших на человека", – приводится в релизе позиция КС России. Согласно выводам Конституционного суда, оспариваемые нормы не противоречат Основному закону страны. "По своему конституционно-правовому смыслу они, относя, по общему правилу, наступление психического расстройства к основаниям для квалификации деяния как причинения тяжкого вреда здоровью, не исключают – в случае, если такое психическое расстройство не относится к тяжелым и при этом отсутствуют предпосылки для длительного негативного влияния такого психического расстройства на социальное благополучие потерпевшего – квалификацию данного деяния как причинения вреда здоровью средней тяжести", – указывается в постановлении КС России. При этом, как констатировал КС РФ, законодатель не лишён возможности дифференцировать психические расстройства с точки зрения уголовно-правовой квалификации причинения вреда здоровью, учитывая не только их медицинские характеристики, но и влияние на человека, включая способность трудиться, и другие факторы. "Дело гражданина Б. подлежит пересмотру с учетом правовых позиций Конституционного суда Российской Федерации", – заключается в постановлении.
https://ria.ru/20240111/delo-1920672304.html
https://ria.ru/20240110/rossiya-1920458158.html
https://radiosputnik.ru/20240104/deportatsiya-1919657482.html
россия
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/107876/96/1078769600_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_940d39bb9d1a5be05e5ccbef8bf021d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, якутск, конституционный суд рф
Общество, Россия, Якутск, Конституционный суд РФ
КС вступился за пенсионера, добивавшегося справедливости после избиения

КС вступился за добивавшегося справедливости после избиения пенсионера из Якутии

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗдание Конституционного суда РФ в Санкт-Петербурге
Здание Конституционного суда РФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Здание Конституционного суда РФ в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело пенсионера-инвалида из Якутска, который не согласился с оценкой степени вреда, причиненного его здоровью после избиения более 10 лет назад, следует из материалов суда.
Дело о проверке конституционности части первой статьи 111, части первой статьи 112 Уголовного кодекса (УК) РФ и пункта 3 Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, рассмотрено по жалобе гражданина Б. Его персональные данные не приводятся в постановлении КС РФ.
Пустая койка в больничном коридоре - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
На Кубани возбудили дело из-за привязанного к больничной койке пенсионера
10:28

История вопроса

Как следует из постановления КС России, в мае 2013 года пенсионер-инвалид из Якутска был избит во дворе своего дома. Его признали потерпевшим по уголовному делу, которое в мае 2021 года было прекращено в связи с истечением срока давности.
При этом, как информирует пресс-служба КС, полученные травмы и переживания спровоцировали у мужчины тревожное расстройство, которое в ходе предварительного расследования было квалифицировано как вред здоровью средней тяжести.
"Доводы потерпевшего о причинении ему тяжкого вреда здоровью, признаком которого является наступление психического расстройства, были отклонены. Заявитель полагает, что оспариваемые нормы не содержат критериев определения тяжести психического расстройства, что порождает возможность их произвольного применения", – приводится в релизе позиция заявителя.
Пожилой мужчина в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Российским магазинам предложат помочь пенсионерам и малоимущим
Вчера, 10:41

Позиция Конституционного суда

Как отметил Конституционный суд, по общему правилу оспариваемые нормы предполагают квалификацию насильственного деяния, вызвавшего психическое расстройство, как причинение тяжкого вреда здоровью. При этом наличие психического расстройства может по-разному отражаться на интеллектуальном и волевом уровне пострадавшего, включая способность к адекватному восприятию действительности и адекватному поведению.
По оценке КС, в этой связи необходимо исключить "формальное приравнивание" по степени тяжести любого расстройства психики, даже неглубокого и кратковременного, к полной потере речи, зрения, слуха и другим последствиям причинения тяжкого вреда здоровью, указанным в оспариваемой статье УК РФ.
"Для физических повреждений оспариваемыми нормами установлен критерий длительности расстройства здоровья и степени утраты общей трудоспособности. С учетом принципов равенства и справедливости отсутствуют разумные основания не применять такие критерии в случае причинения повреждений, вызвавших психическое расстройство, но существенно не повлиявших на человека", – приводится в релизе позиция КС России.
Согласно выводам Конституционного суда, оспариваемые нормы не противоречат Основному закону страны.
"По своему конституционно-правовому смыслу они, относя, по общему правилу, наступление психического расстройства к основаниям для квалификации деяния как причинения тяжкого вреда здоровью, не исключают – в случае, если такое психическое расстройство не относится к тяжелым и при этом отсутствуют предпосылки для длительного негативного влияния такого психического расстройства на социальное благополучие потерпевшего – квалификацию данного деяния как причинения вреда здоровью средней тяжести", – указывается в постановлении КС России.
При этом, как констатировал КС РФ, законодатель не лишён возможности дифференцировать психические расстройства с точки зрения уголовно-правовой квалификации причинения вреда здоровью, учитывая не только их медицинские характеристики, но и влияние на человека, включая способность трудиться, и другие факторы.
"Дело гражданина Б. подлежит пересмотру с учетом правовых позиций Конституционного суда Российской Федерации", – заключается в постановлении.
Вид на Ригу. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Большинство россиян, которым грозит депортация из Латвии, – пенсионеры
4 января, 08:34
 
ОбществоРоссияЯкутскКонституционный суд РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала