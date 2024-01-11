https://ria.ru/20240111/ks-1920719408.html

КС вступился за пенсионера, добивавшегося справедливости после избиения

КС вступился за пенсионера, добивавшегося справедливости после избиения - РИА Новости, 11.01.2024

КС вступился за пенсионера, добивавшегося справедливости после избиения

Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело пенсионера-инвалида из Якутска, который не согласился с оценкой степени вреда, причиненного его... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T13:41

2024-01-11T13:41

2024-01-11T13:41

общество

россия

якутск

конституционный суд рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело пенсионера-инвалида из Якутска, который не согласился с оценкой степени вреда, причиненного его здоровью после избиения более 10 лет назад, следует из материалов суда. Дело о проверке конституционности части первой статьи 111, части первой статьи 112 Уголовного кодекса (УК) РФ и пункта 3 Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, рассмотрено по жалобе гражданина Б. Его персональные данные не приводятся в постановлении КС РФ. История вопросаКак следует из постановления КС России, в мае 2013 года пенсионер-инвалид из Якутска был избит во дворе своего дома. Его признали потерпевшим по уголовному делу, которое в мае 2021 года было прекращено в связи с истечением срока давности. При этом, как информирует пресс-служба КС, полученные травмы и переживания спровоцировали у мужчины тревожное расстройство, которое в ходе предварительного расследования было квалифицировано как вред здоровью средней тяжести. "Доводы потерпевшего о причинении ему тяжкого вреда здоровью, признаком которого является наступление психического расстройства, были отклонены. Заявитель полагает, что оспариваемые нормы не содержат критериев определения тяжести психического расстройства, что порождает возможность их произвольного применения", – приводится в релизе позиция заявителя. Позиция Конституционного судаКак отметил Конституционный суд, по общему правилу оспариваемые нормы предполагают квалификацию насильственного деяния, вызвавшего психическое расстройство, как причинение тяжкого вреда здоровью. При этом наличие психического расстройства может по-разному отражаться на интеллектуальном и волевом уровне пострадавшего, включая способность к адекватному восприятию действительности и адекватному поведению. По оценке КС, в этой связи необходимо исключить "формальное приравнивание" по степени тяжести любого расстройства психики, даже неглубокого и кратковременного, к полной потере речи, зрения, слуха и другим последствиям причинения тяжкого вреда здоровью, указанным в оспариваемой статье УК РФ. "Для физических повреждений оспариваемыми нормами установлен критерий длительности расстройства здоровья и степени утраты общей трудоспособности. С учетом принципов равенства и справедливости отсутствуют разумные основания не применять такие критерии в случае причинения повреждений, вызвавших психическое расстройство, но существенно не повлиявших на человека", – приводится в релизе позиция КС России. Согласно выводам Конституционного суда, оспариваемые нормы не противоречат Основному закону страны. "По своему конституционно-правовому смыслу они, относя, по общему правилу, наступление психического расстройства к основаниям для квалификации деяния как причинения тяжкого вреда здоровью, не исключают – в случае, если такое психическое расстройство не относится к тяжелым и при этом отсутствуют предпосылки для длительного негативного влияния такого психического расстройства на социальное благополучие потерпевшего – квалификацию данного деяния как причинения вреда здоровью средней тяжести", – указывается в постановлении КС России. При этом, как констатировал КС РФ, законодатель не лишён возможности дифференцировать психические расстройства с точки зрения уголовно-правовой квалификации причинения вреда здоровью, учитывая не только их медицинские характеристики, но и влияние на человека, включая способность трудиться, и другие факторы. "Дело гражданина Б. подлежит пересмотру с учетом правовых позиций Конституционного суда Российской Федерации", – заключается в постановлении.

https://ria.ru/20240111/delo-1920672304.html

https://ria.ru/20240110/rossiya-1920458158.html

https://radiosputnik.ru/20240104/deportatsiya-1919657482.html

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общество, россия, якутск, конституционный суд рф