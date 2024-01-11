https://ria.ru/20240111/krym-1920742857.html

В Крыму запустили флешмоб в честь десятой годовщины воссоединения с Россией

В Крыму запустили флешмоб в честь десятой годовщины воссоединения с Россией - РИА Новости, 11.01.2024

В Крыму запустили флешмоб в честь десятой годовщины воссоединения с Россией

В Крыму запустили флешмоб, посвященный десятой годовщине воссоединения полуострова с Россией, сообщили РИА Новости в министерстве внутренней политики,... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T15:10

2024-01-11T15:10

2024-01-11T15:10

общество

россия

республика крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. В Крыму запустили флешмоб, посвященный десятой годовщине воссоединения полуострова с Россией, сообщили РИА Новости в министерстве внутренней политики, информации и связи республики. Празднование 10-й годовщины пройдет под девизом "Крымская весна – все началось с нас". "В Крыму запущен флешмоб "СпасибоЗаКрым". Он посвящен десятой годовщине воссоединения полуострова с Россией", - сказали в министерстве. Инициатором флешмоба выступили крымчане. В нем может принять участие каждый желающий. Для этого достаточно снять видео или фото достижений и преобразований полуострова за последние 10 лет и опубликовать в соцсетях с хештегом #СпасибоЗаКрым. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20231209/kiev-1914830259.html

https://ria.ru/20231005/krym-1900586809.html

россия

республика крым

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, республика крым, севастополь