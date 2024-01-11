https://ria.ru/20240111/kniga-1920683464.html
На Ямале вышло новое издание Красной книги
На Ямале вышло новое издание Красной книги - РИА Новости, 11.01.2024
На Ямале вышло новое издание Красной книги
Новое издание Красной книги вышло в Ямало-Ненецком автономном округе, в нем представлено 153 вида животных, растений и грибов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T11:20
2024-01-11T11:20
2024-01-11T11:20
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Новое издание Красной книги вышло в Ямало-Ненецком автономном округе, в нем представлено 153 вида животных, растений и грибов, сообщила пресс-служба правительства региона. "На Ямале вышло новое издание Красной книги. В ней представлено 153 вида животных, растений и грибов", – говорится в сообщении. Отмечается, что с 2010 по 2023 годы был внесен ряд изменений в перечень видов и подвидов, популяций и их групп животных, растений и грибов. Так, из Красной книги исключен обыкновенный подкаменщик – костная рыба, которую можно встретить в бассейне реки Кары. Малый лебедь, численность которого увеличилась, был перемещен из видов, включенных в Красную книгу, в список, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде. В издание добавлены лесной (таежный) гуменник, арктический голец популяции озера Большого Щучьего, таймень и сибирская гага. Список дополнен новыми данными о местах и ареалах обитания животных, их численности, местах произрастания растений. Скорректированы меры их охраны. Первый тираж новой Красной книги составил 100 экземпляров, часть – передана в Российскую государственную библиотеку, остальное разошлют в главные библиотеки и учреждения округа и других регионов, добавили в пресс-службе. Первое издание Красной книги Ямала вышло в 1997 году, в 2010 году сборник обновлялся, тогда подлежало особой охране 139 видов животного и растительного мира.
https://ria.ru/20231208/kot-1914665261.html
https://ria.ru/20231228/orlan-1918817472.html
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ямал, российская государственная библиотека
Ямал, Российская государственная библиотека
На Ямале вышло новое издание Красной книги
В Ямало-Ненецком автономном округе вышло новое издание Красной книги
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 янв – РИА Новости.
Новое издание Красной книги вышло в Ямало-Ненецком автономном округе, в нем представлено 153 вида животных, растений и грибов, сообщила
пресс-служба правительства региона.
"На Ямале вышло новое издание Красной книги. В ней представлено 153 вида животных, растений и грибов", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что с 2010 по 2023 годы был внесен ряд изменений в перечень видов и подвидов, популяций и их групп животных, растений и грибов. Так, из Красной книги исключен обыкновенный подкаменщик – костная рыба, которую можно встретить в бассейне реки Кары. Малый лебедь, численность которого увеличилась, был перемещен из видов, включенных в Красную книгу, в список, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде.
В издание добавлены лесной (таежный) гуменник, арктический голец популяции озера Большого Щучьего, таймень и сибирская гага. Список дополнен новыми данными о местах и ареалах обитания животных, их численности, местах произрастания растений. Скорректированы меры их охраны.
Первый тираж новой Красной книги составил 100 экземпляров, часть – передана в Российскую государственную библиотеку
, остальное разошлют в главные библиотеки и учреждения округа и других регионов, добавили в пресс-службе.
Первое издание Красной книги Ямала вышло в 1997 году, в 2010 году сборник обновлялся, тогда подлежало особой охране 139 видов животного и растительного мира.
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