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КНДР может принять действия в период выборов в Южной Корее, сообщил эксперт - РИА Новости, 11.01.2024
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05:13 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/kndr-1920645057.html
КНДР может принять действия в период выборов в Южной Корее, сообщил эксперт
КНДР может принять действия в период выборов в Южной Корее, сообщил эксперт - РИА Новости, 11.01.2024
КНДР может принять действия в период выборов в Южной Корее, сообщил эксперт
КНДР может предпринять военные и кибер-действия в период выборов в Южной Корее и США, заявил РИА Новости эксперт института международных отношений Сямэньского... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T05:13
2024-01-11T05:13
в мире
южная корея
сша
корейский полуостров
ким чен ын
кндр (северная корея)
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ПЕКИН, 11 янв – РИА Новости. КНДР может предпринять военные и кибер-действия в период выборов в Южной Корее и США, заявил РИА Новости эксперт института международных отношений Сямэньского университета Цзинь Сяндун. Ранее агентство Рёнхап сообщало со ссылкой на заявление национальной разведывательной службы, что южнокорейская разведка считает, что КНДР может в новом году провести ряд "провокаций" на фоне нестабильной политической обстановки в Южной Корее в преддверие парламентских выборов в апреле 2024 года. "Нестабильность и неопределенность на Корейском полуострове в 2024 году обострятся", - заявил Цзинь Сяндун. Он отметил, что в прошлом году Сеул и Вашингтон чаще проводили совместные военные маневры, Южная Корея, Япония и США наращивали обмен военными разведывательными данными и интенсивность оказываемого на КНДР давления, а отвечала ракетными пусками. По мнению эксперта, "Северная Корея, вероятно, предпримет военные и кибер-действия в период политической нестабильности 2024 года, когда будут проходить парламентские выборы в Южной Корее и выборы в США". "Судя по установившейся практике, время (этих действий - ред.) назначено на начало года перед важной дня Южной Кореи политической повесткой, такой как парламентские выборы", - указал он. Он добавил, что план Северной Кореи может включать в себя не только ядерные испытания и запуски баллистических ракет, но и локальные военные операции низкой интенсивности в таких местах, как северо-западные острова или пограничная зона у 38-й параллели. Агентство Рёнхап ранее сообщало, в 2016 году за несколько месяцев до парламентских выборов в Южной Корее Северная Корея осуществила серию провокаций, включая четвертое ядерное испытание в январе и запуск баллистической ракеты большой дальности в феврале. В 2020 году Северная Корея четыре раза запускала баллистические ракеты малой дальности в марте, всего за несколько недель до южнокорейских парламентских выборов, которые проходят в апреле. Кроме того, северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил в конце прошлого года, что его страна без колебаний нанесет ядерный удар в случае ядерных провокаций со стороны врагов, а на пленуме партии он призвал северокорейских военных "ускорить" военные приготовления для противостояния беспрецедентным "конфронтационным шагам" со стороны США.
https://ria.ru/20240110/vrag-1920449545.html
https://ria.ru/20240109/postavki-1920314050.html
южная корея
сша
корейский полуостров
кндр (северная корея)
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в мире, южная корея, сша, корейский полуостров, ким чен ын, кндр (северная корея)
В мире, Южная Корея, США, Корейский полуостров, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
КНДР может принять действия в период выборов в Южной Корее, сообщил эксперт

Эксперт: КНДР может принять действия в период выборов в Южной Корее и США

© РИА Новости / Мария Фролова | Перейти в медиабанкЦентральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Мария Фролова
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Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
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ПЕКИН, 11 янв – РИА Новости. КНДР может предпринять военные и кибер-действия в период выборов в Южной Корее и США, заявил РИА Новости эксперт института международных отношений Сямэньского университета Цзинь Сяндун.
Ранее агентство Рёнхап сообщало со ссылкой на заявление национальной разведывательной службы, что южнокорейская разведка считает, что КНДР может в новом году провести ряд "провокаций" на фоне нестабильной политической обстановки в Южной Корее в преддверие парламентских выборов в апреле 2024 года.
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"Нестабильность и неопределенность на Корейском полуострове в 2024 году обострятся", - заявил Цзинь Сяндун.
Он отметил, что в прошлом году Сеул и Вашингтон чаще проводили совместные военные маневры, Южная Корея, Япония и США наращивали обмен военными разведывательными данными и интенсивность оказываемого на КНДР давления, а отвечала ракетными пусками.
По мнению эксперта, "Северная Корея, вероятно, предпримет военные и кибер-действия в период политической нестабильности 2024 года, когда будут проходить парламентские выборы в Южной Корее и выборы в США".
«
"Судя по установившейся практике, время (этих действий - ред.) назначено на начало года перед важной дня Южной Кореи политической повесткой, такой как парламентские выборы", - указал он.
Он добавил, что план Северной Кореи может включать в себя не только ядерные испытания и запуски баллистических ракет, но и локальные военные операции низкой интенсивности в таких местах, как северо-западные острова или пограничная зона у 38-й параллели.
Агентство Рёнхап ранее сообщало, в 2016 году за несколько месяцев до парламентских выборов в Южной Корее Северная Корея осуществила серию провокаций, включая четвертое ядерное испытание в январе и запуск баллистической ракеты большой дальности в феврале. В 2020 году Северная Корея четыре раза запускала баллистические ракеты малой дальности в марте, всего за несколько недель до южнокорейских парламентских выборов, которые проходят в апреле.
Кроме того, северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил в конце прошлого года, что его страна без колебаний нанесет ядерный удар в случае ядерных провокаций со стороны врагов, а на пленуме партии он призвал северокорейских военных "ускорить" военные приготовления для противостояния беспрецедентным "конфронтационным шагам" со стороны США.
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