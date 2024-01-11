https://ria.ru/20240111/kndr-1920645057.html

КНДР может принять действия в период выборов в Южной Корее, сообщил эксперт

КНДР может принять действия в период выборов в Южной Корее, сообщил эксперт - РИА Новости, 11.01.2024

КНДР может принять действия в период выборов в Южной Корее, сообщил эксперт

КНДР может предпринять военные и кибер-действия в период выборов в Южной Корее и США, заявил РИА Новости эксперт института международных отношений Сямэньского... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T05:13

2024-01-11T05:13

2024-01-11T05:13

в мире

южная корея

сша

корейский полуостров

ким чен ын

кндр (северная корея)

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ПЕКИН, 11 янв – РИА Новости. КНДР может предпринять военные и кибер-действия в период выборов в Южной Корее и США, заявил РИА Новости эксперт института международных отношений Сямэньского университета Цзинь Сяндун. Ранее агентство Рёнхап сообщало со ссылкой на заявление национальной разведывательной службы, что южнокорейская разведка считает, что КНДР может в новом году провести ряд "провокаций" на фоне нестабильной политической обстановки в Южной Корее в преддверие парламентских выборов в апреле 2024 года. "Нестабильность и неопределенность на Корейском полуострове в 2024 году обострятся", - заявил Цзинь Сяндун. Он отметил, что в прошлом году Сеул и Вашингтон чаще проводили совместные военные маневры, Южная Корея, Япония и США наращивали обмен военными разведывательными данными и интенсивность оказываемого на КНДР давления, а отвечала ракетными пусками. По мнению эксперта, "Северная Корея, вероятно, предпримет военные и кибер-действия в период политической нестабильности 2024 года, когда будут проходить парламентские выборы в Южной Корее и выборы в США". "Судя по установившейся практике, время (этих действий - ред.) назначено на начало года перед важной дня Южной Кореи политической повесткой, такой как парламентские выборы", - указал он. Он добавил, что план Северной Кореи может включать в себя не только ядерные испытания и запуски баллистических ракет, но и локальные военные операции низкой интенсивности в таких местах, как северо-западные острова или пограничная зона у 38-й параллели. Агентство Рёнхап ранее сообщало, в 2016 году за несколько месяцев до парламентских выборов в Южной Корее Северная Корея осуществила серию провокаций, включая четвертое ядерное испытание в январе и запуск баллистической ракеты большой дальности в феврале. В 2020 году Северная Корея четыре раза запускала баллистические ракеты малой дальности в марте, всего за несколько недель до южнокорейских парламентских выборов, которые проходят в апреле. Кроме того, северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил в конце прошлого года, что его страна без колебаний нанесет ядерный удар в случае ядерных провокаций со стороны врагов, а на пленуме партии он призвал северокорейских военных "ускорить" военные приготовления для противостояния беспрецедентным "конфронтационным шагам" со стороны США.

https://ria.ru/20240110/vrag-1920449545.html

https://ria.ru/20240109/postavki-1920314050.html

южная корея

сша

корейский полуостров

кндр (северная корея)

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в мире, южная корея, сша, корейский полуостров, ким чен ын, кндр (северная корея)