https://ria.ru/20240111/kitay-1920643504.html
Ван И хочет совместного с Россией призыва к прекращению огня в Палестине
Ван И хочет совместного с Россией призыва к прекращению огня в Палестине - РИА Новости, 11.01.2024
Ван И хочет совместного с Россией призыва к прекращению огня в Палестине
Россия и Китай должны призвать к скорейшему прекращению огня и боевых действий в зоне палестино-израильского конфликта, заявил министр иностранных дел Китая Ван РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T04:57
2024-01-11T04:57
2024-01-11T07:17
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сергей лавров
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ПЕКИН, 11 янв – РИА Новости. Россия и Китай должны призвать к скорейшему прекращению огня и боевых действий в зоне палестино-израильского конфликта, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Разговор глав внешнеполитических ведомств России и Китая состоялся вечером в среду, помимо прочего, они обсудили международные и региональные вопросы, представляющие общий интерес. "Китай и Россия должны продолжать наращивать контакты и координацию, призвать все стороны палестино-израильского конфликта как можно скорее прекратить огонь и боевые действия", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Он также отметил необходимость обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи и прилагать совместные усилия для перезапуска процесса урегулирования на основе принципа "два государства для двух народов".
https://ria.ru/20240111/kitay-1920643349.html
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в мире, россия, китай, ван и (политик), сергей лавров, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, израиль, сектор газа
В мире, Россия, Китай, Ван И (политик), Сергей Лавров, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Израиль, Сектор Газа
Ван И хочет совместного с Россией призыва к прекращению огня в Палестине
Ван И: Россия и КНР должны призвать к прекращению огня в Палестине
ПЕКИН, 11 янв – РИА Новости. Россия и Китай должны призвать к скорейшему прекращению огня и боевых действий в зоне палестино-израильского конфликта, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Разговор глав внешнеполитических ведомств России и Китая состоялся вечером в среду, помимо прочего, они обсудили международные и региональные вопросы, представляющие общий интерес.
Ван И призвал укреплять связи с Россией в вопросах, связанных с будущим
"Китай и Россия должны продолжать наращивать контакты и координацию, призвать все стороны палестино-израильского конфликта как можно скорее прекратить огонь и боевые действия", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он также отметил необходимость обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи и прилагать совместные усилия для перезапуска процесса урегулирования на основе принципа "два государства для двух народов".
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