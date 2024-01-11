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Ван И хочет совместного с Россией призыва к прекращению огня в Палестине - РИА Новости, 11.01.2024
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04:57 11.01.2024 (обновлено: 07:17 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/kitay-1920643504.html
Ван И хочет совместного с Россией призыва к прекращению огня в Палестине
Ван И хочет совместного с Россией призыва к прекращению огня в Палестине - РИА Новости, 11.01.2024
Ван И хочет совместного с Россией призыва к прекращению огня в Палестине
Россия и Китай должны призвать к скорейшему прекращению огня и боевых действий в зоне палестино-израильского конфликта, заявил министр иностранных дел Китая Ван РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T04:57
2024-01-11T07:17
в мире
россия
китай
ван и (политик)
сергей лавров
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
израиль
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ПЕКИН, 11 янв – РИА Новости. Россия и Китай должны призвать к скорейшему прекращению огня и боевых действий в зоне палестино-израильского конфликта, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Разговор глав внешнеполитических ведомств России и Китая состоялся вечером в среду, помимо прочего, они обсудили международные и региональные вопросы, представляющие общий интерес. "Китай и Россия должны продолжать наращивать контакты и координацию, призвать все стороны палестино-израильского конфликта как можно скорее прекратить огонь и боевые действия", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Он также отметил необходимость обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи и прилагать совместные усилия для перезапуска процесса урегулирования на основе принципа "два государства для двух народов".
https://ria.ru/20240111/kitay-1920643349.html
https://ria.ru/20240111/kitay-1920643216.html
россия
китай
палестина
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сектор газа
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в мире, россия, китай, ван и (политик), сергей лавров, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, израиль, сектор газа
В мире, Россия, Китай, Ван И (политик), Сергей Лавров, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Израиль, Сектор Газа
Ван И хочет совместного с Россией призыва к прекращению огня в Палестине

Ван И: Россия и КНР должны призвать к прекращению огня в Палестине

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги КНР и России. Архивное фото
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ПЕКИН, 11 янв – РИА Новости. Россия и Китай должны призвать к скорейшему прекращению огня и боевых действий в зоне палестино-израильского конфликта, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Разговор глав внешнеполитических ведомств России и Китая состоялся вечером в среду, помимо прочего, они обсудили международные и региональные вопросы, представляющие общий интерес.
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Ван И призвал укреплять связи с Россией в вопросах, связанных с будущим
04:50
"Китай и Россия должны продолжать наращивать контакты и координацию, призвать все стороны палестино-израильского конфликта как можно скорее прекратить огонь и боевые действия", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он также отметил необходимость обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи и прилагать совместные усилия для перезапуска процесса урегулирования на основе принципа "два государства для двух народов".
Ван И - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Россия сохранит стабильность и развитие, заявил глава МИД Китая
04:46
 
В миреРоссияКитайВан И (политик)Сергей ЛавровОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаИзраильСектор Газа
 
 
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