https://ria.ru/20240111/kitay-1920643216.html

Россия сохранит стабильность и развитие, заявил глава МИД Китая

Россия сохранит стабильность и развитие, заявил глава МИД Китая - РИА Новости, 11.01.2024

Россия сохранит стабильность и развитие, заявил глава МИД Китая

Москва успешно реализует свою важную внутриполитическую повестку и сохранит национальную стабильность и развитие, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T04:46

2024-01-11T04:46

2024-01-11T04:52

в мире

китай

россия

ван и (политик)

сергей лавров

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ПЕКИН, 11 янв — РИА Новости. Москва успешно реализует свою важную внутриполитическую повестку и сохранит национальную стабильность и развитие, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым.Их разговор состоялся вечером в среду. "Китай твердо убежден, что Россия сможет успешно реализовать свою важную внутриполитическую повестку и сохранить национальную стабильность и развитие", — подчеркнул Ван И.Он добавил, что благодаря высококачественному стратегическому сотрудничеству обе страны не только хорошо управляют собственными внутренними делами, но также играют ведущую роль на международной арене, поддерживая глобальную стратегическую стабильность.

https://ria.ru/20240109/kitay-1920221258.html

https://ria.ru/20231228/knr-1918699494.html

китай

россия

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2024

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в мире, китай, россия, ван и (политик), сергей лавров