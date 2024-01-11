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Россия сохранит стабильность и развитие, заявил глава МИД Китая - РИА Новости, 11.01.2024
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04:46 11.01.2024 (обновлено: 04:52 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/kitay-1920643216.html
Россия сохранит стабильность и развитие, заявил глава МИД Китая
Россия сохранит стабильность и развитие, заявил глава МИД Китая - РИА Новости, 11.01.2024
Россия сохранит стабильность и развитие, заявил глава МИД Китая
Москва успешно реализует свою важную внутриполитическую повестку и сохранит национальную стабильность и развитие, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T04:46
2024-01-11T04:52
в мире
китай
россия
ван и (политик)
сергей лавров
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ПЕКИН, 11 янв — РИА Новости. Москва успешно реализует свою важную внутриполитическую повестку и сохранит национальную стабильность и развитие, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым.Их разговор состоялся вечером в среду. "Китай твердо убежден, что Россия сможет успешно реализовать свою важную внутриполитическую повестку и сохранить национальную стабильность и развитие", — подчеркнул Ван И.Он добавил, что благодаря высококачественному стратегическому сотрудничеству обе страны не только хорошо управляют собственными внутренними делами, но также играют ведущую роль на международной арене, поддерживая глобальную стратегическую стабильность.
https://ria.ru/20240109/kitay-1920221258.html
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в мире, китай, россия, ван и (политик), сергей лавров
В мире, Китай, Россия, Ван И (политик), Сергей Лавров
Россия сохранит стабильность и развитие, заявил глава МИД Китая

Ван И: Китай убежден, что Россия сможет сохранить стабильность и развитие

© AP Photo / Tatan Syuflana Ван И
 Ван И - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Tatan Syuflana
Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 11 янв — РИА Новости. Москва успешно реализует свою важную внутриполитическую повестку и сохранит национальную стабильность и развитие, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Их разговор состоялся вечером в среду.
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"Китай твердо убежден, что Россия сможет успешно реализовать свою важную внутриполитическую повестку и сохранить национальную стабильность и развитие", — подчеркнул Ван И.
Он добавил, что благодаря высококачественному стратегическому сотрудничеству обе страны не только хорошо управляют собственными внутренними делами, но также играют ведущую роль на международной арене, поддерживая глобальную стратегическую стабильность.
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