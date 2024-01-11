https://ria.ru/20240111/kipr-1920676241.html

В ТРСК предложили пример Кипра для урегулирования ситуации в секторе Газа

В ТРСК предложили пример Кипра для урегулирования ситуации в секторе Газа - РИА Новости, 11.01.2024

В ТРСК предложили пример Кипра для урегулирования ситуации в секторе Газа

Опыт двух конвенций, в результате которых в 1960 году была создана Республика Кипр, можно использовать для урегулирования палестино-израильского конфликта с... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T10:45

2024-01-11T10:45

2024-01-11T10:45

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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СТАМБУЛ, 11 янв – РИА Новости. Опыт двух конвенций, в результате которых в 1960 году была создана Республика Кипр, можно использовать для урегулирования палестино-израильского конфликта с помощью стран-гарантов, заявил РИА Новости специальный советник президента Турецкой Республики Северный Кипр, профессор Хюсейин Ышыксал. Неэффективность ООН По мнению Ышыксала, справедливый и долгосрочный мир возможен только при условии урегулирования по принципу "двух государств", ни одно из которых не доминирует над другим, а это невозможно без стран-гарантов, которые возьмут на себя обязанность защищать страны в военном плане. По мнению эксперта, "неэффективность и провалы" резолюций СБ ООН и миротворческих сил ООН вынуждают рассматривать альтернативные модели урегулирования, при этом страны-гаранты могут быть задействованы только по приглашению и после официальной ратификации страной, где их военные будут размещены. По мнению Ышыксала, Турция возглавляет список возможных стран-гарантов для размещения военных в Палестине ввиду ее исторической связи с регионом, успешных примеров посредничества Анкары и благодаря мощной армии. При этом необходимо наличие еще одной страны-гаранта для размещения военного контингента на израильской стороне, отмечает Ышыксал. В любом случае детали должны будут обсуждаться на международной конференции. Опыт Кипра "Конвенция о гарантиях и альянсе от 1960 года, в результате которой была создана ныне несуществующая Республика Кипр, может предложить ценные мысли относительно механизма гарантов в израильско-палестинском контексте", - отмечает Ышыксал. Так, первый документ гласил, что страны-гаранты обязуются защищать независимость, территориальную целостность и безопасность стран под их защитой, а второй документ детализировал подробности о размещении военных контингентов гарантов. По мнению Ышыксала, Израиль и Палестина могли бы подписать аналогичные две конвенции, при этом по аналогии с Кипром, размер контингентов будет определяться в соответствии с пропорциями населения стран под их защитой. "Исходя из пунктов соглашений, для возможной модели гарантов Палестины и Израиля может быть создана четырехсторонняя штаб-квартира с председательством на ротационной основе между Палестиной, Израилем и двумя странами-гарантами.... за соблюдением соглашений будет следить комитет из глав МИД четырех стран", - отмечает Ышыксал. По мнению эксперта, гаранты могут получить мандат на 10 лет с возможностью продления. Реалистичное предложение?При этом сам Ышыксал признает, что на данном этапе шансы реализации данной модели не очень высоки. "Основная причина – ограниченный инструментарий международного сообщества для того, чтобы убедить Израиль принять какое-либо мирное решение проблемы. Но не стоит забывать, что и в ЮАР режим апартеида, который, казалось, не закончится, полностью рухнул вследствие экономического эмбарго. Я уверен, что единственный способ сподвигнуть Израиль на позитивные действия – экономические меры", - заявил Ышыксал. Стоит отметить, что созданная в 1960 году Республика Кипр прекратила существование после переворота "Черных полковников" в Греции в 1974 году и ввода турецких войск для защиты турецкого населения, после чего остров был разделен на признанную только Анкарой Турецкую Республику Северного Кипра и греческий Кипр, между которыми находится буферная зона, охраняемая миротворцами ООН.

https://ria.ru/20240111/oon-1920636668.html

https://ria.ru/20240110/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240110/oon-1920576456.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, кипр, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году