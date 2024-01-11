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Британия хочет ограничиться морскими операциями против хуситов, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2024
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02:53 11.01.2024
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Британия хочет ограничиться морскими операциями против хуситов, пишут СМИ
Британия хочет ограничиться морскими операциями против хуситов, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2024
Британия хочет ограничиться морскими операциями против хуситов, пишут СМИ
Великобритания на переговорах с США высказалась в пользу операций против хуситов на море, а не в Йемене, передает агентство Bloomberg со ссылкой на британского... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T02:53
2024-01-11T02:53
в мире
сша
великобритания
красное море
энтони блинкен
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
оон
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Великобритания на переговорах с США высказалась в пользу операций против хуситов на море, а не в Йемене, передает агентство Bloomberg со ссылкой на британского чиновника. "Позиция Великобритании на переговорах с США заключалась в том, чтобы сосредоточиться на операциях на море, а не в Йемене, поскольку есть риски эскалации", - говорится в сообщении агентства. Сегодня госсекретарь Энтони Блинкен на фоне сообщений о том, что США и Великобритания отразили крупнейшую атаку движения "Ансар алла" (хуситы) в Красном море, заявил о "последствиях" в случае их продолжения. Движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции. Ранее СБ ООН принял резолюцию США и Японии, требующую от хуситов немедленно прекратить атаки на суда. При этом Лондон и Вашингтон голосовали против поправок, предложенных Москвой к тексту. В частности, Москва предлагала добавить пункт о том, что все положения данной резолюции не должны становиться прецедентом или устанавливать новые нормы международного права.
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в мире, сша, великобритания, красное море, энтони блинкен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон
В мире, США, Великобритания, Красное море, Энтони Блинкен, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН
Британия хочет ограничиться морскими операциями против хуситов, пишут СМИ

Bloomberg: Британия предпочитает операции против хуситов на море, а не в Йемене

© Фото : Crown Copyright / LA(Phot) Chris MumbyЭсминец Королевских ВМС Великобритании
Эсминец Королевских ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Фото : Crown Copyright / LA(Phot) Chris Mumby
Эсминец Королевских ВМС Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Великобритания на переговорах с США высказалась в пользу операций против хуситов на море, а не в Йемене, передает агентство Bloomberg со ссылкой на британского чиновника.
«
"Позиция Великобритании на переговорах с США заключалась в том, чтобы сосредоточиться на операциях на море, а не в Йемене, поскольку есть риски эскалации", - говорится в сообщении агентства.
Сегодня госсекретарь Энтони Блинкен на фоне сообщений о том, что США и Великобритания отразили крупнейшую атаку движения "Ансар алла" (хуситы) в Красном море, заявил о "последствиях" в случае их продолжения.
Движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.
Ранее СБ ООН принял резолюцию США и Японии, требующую от хуситов немедленно прекратить атаки на суда. При этом Лондон и Вашингтон голосовали против поправок, предложенных Москвой к тексту. В частности, Москва предлагала добавить пункт о том, что все положения данной резолюции не должны становиться прецедентом или устанавливать новые нормы международного права.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
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В миреСШАВеликобританияКрасное мореЭнтони БлинкенАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООН
 
 
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