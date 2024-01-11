https://ria.ru/20240111/khusity-1920639731.html

Британия хочет ограничиться морскими операциями против хуситов, пишут СМИ

Британия хочет ограничиться морскими операциями против хуситов, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2024

Британия хочет ограничиться морскими операциями против хуситов, пишут СМИ

Великобритания на переговорах с США высказалась в пользу операций против хуситов на море, а не в Йемене, передает агентство Bloomberg со ссылкой на британского... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T02:53

2024-01-11T02:53

2024-01-11T02:53

в мире

сша

великобритания

красное море

энтони блинкен

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

оон

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Великобритания на переговорах с США высказалась в пользу операций против хуситов на море, а не в Йемене, передает агентство Bloomberg со ссылкой на британского чиновника. "Позиция Великобритании на переговорах с США заключалась в том, чтобы сосредоточиться на операциях на море, а не в Йемене, поскольку есть риски эскалации", - говорится в сообщении агентства. Сегодня госсекретарь Энтони Блинкен на фоне сообщений о том, что США и Великобритания отразили крупнейшую атаку движения "Ансар алла" (хуситы) в Красном море, заявил о "последствиях" в случае их продолжения. Движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции. Ранее СБ ООН принял резолюцию США и Японии, требующую от хуситов немедленно прекратить атаки на суда. При этом Лондон и Вашингтон голосовали против поправок, предложенных Москвой к тексту. В частности, Москва предлагала добавить пункт о том, что все положения данной резолюции не должны становиться прецедентом или устанавливать новые нормы международного права.

https://ria.ru/20240110/sanktsii-1920624706.html

сша

великобритания

красное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, великобритания, красное море, энтони блинкен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон