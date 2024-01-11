https://ria.ru/20240111/khischnik-1920669424.html

Производители снегоболотохода "Хищник" учтут замечания Пескова

Производители снегоболотохода "Хищник" учтут замечания Пескова - РИА Новости, 11.01.2024

Производители снегоболотохода "Хищник" учтут замечания Пескова

Предложения пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова по технической доработке снегоболотохода "Хищник", высказанные им после поездки по Чукотке, будут... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T10:13

2024-01-11T10:13

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экономика

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чукотка

дмитрий песков

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ТЮМЕНЬ, 11 янв - РИА Новости. Предложения пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова по технической доработке снегоболотохода "Хищник", высказанные им после поездки по Чукотке, будут учтены, сообщил РИА Новости директор выпускающего технику предприятия Максим Мезенин. Ранее Песков посоветовал производителям снегоболотохода доводить машину "до ума", так как "руль работает плохо, коробка плохо, очень хорошо работает двигатель, но выяснилось, что двигатель импортный". Пресс-секретарь президента РФ также выразил мнение, что при отсутствии конкуренции производители техники "пытаются почивать на лаврах". "Критику принимаем всегда, постоянно работаем над качеством. В России около 160 компаний производят вездеходы - конкуренция очень жесткая, но мы стараемся не отставать: cвою технику совершенствуем, дорабатываем, у нас есть уникальные разработки и преимущества, которых нет у других. Конечно, если возникают замечания - стараемся оперативно устранять", - рассказал Мезенин, признавшись, что реплика про лавры его особенно задела. Он отметил, что агрегаты "Хищника" в основном отечественного производства, а мотор импортный, потому что моторов, подходящих для этого вида вездеходов, на российском или белорусском рынке пока нет. "При сборке вездеходов мы стараемся подбирать лучшие узлы и агрегаты - то, что есть в доступе, что можем взять у отечественных производителей. Сами делаем кузов, раму, дорабатываем и модернизируем некоторые узлы и агрегаты, совершенствуем их, улучшая их технические характеристики. Что касается коробки, она отечественного производства, к сожалению, в ней мы ничего поправить-улучшить не можем", - пояснил Мезенин. Руководитель предприятия рассказал, что оно работает с 2007 года, сейчас производит вездеходы под заказ - по семь машин в месяц на двух базах, весной планируется открыть третью. По словам Мезенина, вездеходы очень востребованы, есть постоянные клиенты, в том числе на Чукотке, это крупные и небольшие компании, которые приобретают технику для перевозки грузов и людей в труднопроходимой местности.

https://ria.ru/20240110/khischnik-1920561644.html

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экономика, россия, чукотка, дмитрий песков, технологии