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Хабаровский край выполняет обязательства перед Родиной, сообщил губернатор - РИА Новости, 11.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:29 11.01.2024 (обновлено: 12:30 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/khabarovsk-1920700970.html
Хабаровский край выполняет обязательства перед Родиной, сообщил губернатор
Хабаровский край выполняет обязательства перед Родиной, сообщил губернатор - РИА Новости, 11.01.2024
Хабаровский край выполняет обязательства перед Родиной, сообщил губернатор
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил президенту России Владимиру Путину во время встречи в Хабаровске, что регион выполняет все обязательства... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:29
2024-01-11T12:30
специальная военная операция на украине
россия
хабаровский край
хабаровск
владимир путин
михаил дегтярев
безопасность
ситуация в днр и лнр
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ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил президенту России Владимиру Путину во время встречи в Хабаровске, что регион выполняет все обязательства перед Родиной во время специальной военной операции. Путин прибыл в Хабаровск с рабочим визитом в среду вечером. "По спецоперации. Благодаря нашим людям все обязательства перед Родиной мы выполняем. Наши воины сражаются на передовой. Сформированы три именных подразделения: "Генерал Корф", "Максим Пассар" и "Ерофей Хабаров" в честь знаменитых людей, связанных с этой землей, с Дальним Востоком. Всего у нас 16 уже Героев России. Это и мотострелки, и летчики, и моряки, и разведчики, и два росгвардейца", - рассказал Дегтярев Путину. Глава региона также напомнил президенту страны, что в Хабаровском крае налажено производство высокопроходимых багги "Ерофей". Эти машины отправлены в помощь бойцам на спецоперацию. "Ремонтируем моторы, создаем беспилотники. Три предприятия... И, конечно, не бросаем Дебальцево (ДНР). Мы Город воинской славы восстанавливаем: детские сады, школы, дороги, центр детского творчества, спорткомплекс. Все идет там у нас по плану. Своих не бросим", - отметил губернатор Хабаровского края. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231024/dron-1904835465.html
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россия, хабаровский край, хабаровск, владимир путин, михаил дегтярев, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Хабаровский край, Хабаровск, Владимир Путин, Михаил Дегтярев, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
Хабаровский край выполняет обязательства перед Родиной, сообщил губернатор

Губернатор Дегтярев: Хабаровский край выполняет обязательства перед Родиной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи в Хабаровске
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи в Хабаровске
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ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил президенту России Владимиру Путину во время встречи в Хабаровске, что регион выполняет все обязательства перед Родиной во время специальной военной операции.
Путин прибыл в Хабаровск с рабочим визитом в среду вечером.
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"По спецоперации. Благодаря нашим людям все обязательства перед Родиной мы выполняем. Наши воины сражаются на передовой. Сформированы три именных подразделения: "Генерал Корф", "Максим Пассар" и "Ерофей Хабаров" в честь знаменитых людей, связанных с этой землей, с Дальним Востоком. Всего у нас 16 уже Героев России. Это и мотострелки, и летчики, и моряки, и разведчики, и два росгвардейца", - рассказал Дегтярев Путину. Глава региона также напомнил президенту страны, что в Хабаровском крае налажено производство высокопроходимых багги "Ерофей". Эти машины отправлены в помощь бойцам на спецоперацию.
"Ремонтируем моторы, создаем беспилотники. Три предприятия... И, конечно, не бросаем Дебальцево (ДНР). Мы Город воинской славы восстанавливаем: детские сады, школы, дороги, центр детского творчества, спорткомплекс. Все идет там у нас по плану. Своих не бросим", - отметил губернатор Хабаровского края.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХабаровский крайХабаровскВладимир ПутинМихаил ДегтяревБезопасностьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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