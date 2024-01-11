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Россияне заняли четвертое место по турпотоку в Израиль
Россияне заняли четвертое место по турпотоку в Израиль - РИА Новости, 11.01.2024
Россияне заняли четвертое место по турпотоку в Израиль
Израиль в 2023 году посетили 3,01 миллиона иностранных туристов, что на 13 процентов больше, чем в 2022 году, но на 34 процента меньше, чем в допандемийном... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T14:22
2024-01-11T14:22
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Израиль в 2023 году посетили 3,01 миллиона иностранных туристов, что на 13 процентов больше, чем в 2022 году, но на 34 процента меньше, чем в допандемийном 2019-м, сообщили в Министерстве туризма Израиля.Россия заняла четвертое место по турпотоку. За 2023 год в страну прибыло 158,5 тысячи гостей из РФ, что на три процента меньше по отношению к 2022 году и на 50 процентов меньше, чем в 2019-м.Лидером по числу прибывших в страну туристов стали США – 853,3 тысячи. Вторую позицию занимает Франция (216,7 тысячи), на третьем месте Великобритания – 185,5 тысячи путешественников. Пятерку замыкает Германия – 155,1 тысячи человек.Средние расходы на одного туриста без учета стоимости авиабилетов составили 6 005 шекелей (145 тысячи 520 рублей). Средний показатель продолжительность пребывания – 8,3 ночи.Как отметили в министерстве, после начала военных действий в октябре 2023 года количество туристов, въезжающих в Израиль, значительно сократилось: в последнем квартале прибыло всего 180 тысяч гостей, тогда как ожидалось около 900 тысяч.
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новости - туризм, израиль, туризм, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Израиль, Туризм, куда можно лететь, Отдых на море
Россияне заняли четвертое место по турпотоку в Израиль
Турпоток в Израиль в 2023 году упал на 34 процента из-за конфликта с Палестиной
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Израиль в 2023 году посетили 3,01 миллиона иностранных туристов, что на 13 процентов больше, чем в 2022 году, но на 34 процента меньше, чем в допандемийном 2019-м, сообщили в Министерстве туризма Израиля.
Россия
заняла четвертое место по турпотоку. За 2023 год в страну прибыло 158,5 тысячи гостей из РФ, что на три процента меньше по отношению к 2022 году и на 50 процентов меньше, чем в 2019-м.
Лидером по числу прибывших в страну туристов стали США
– 853,3 тысячи. Вторую позицию занимает Франция
(216,7 тысячи), на третьем месте Великобритания
– 185,5 тысячи путешественников. Пятерку замыкает Германия
– 155,1 тысячи человек.
Средние расходы на одного туриста без учета стоимости авиабилетов составили 6 005 шекелей (145 тысячи 520 рублей). Средний показатель продолжительность пребывания – 8,3 ночи.
Как отметили в министерстве, после начала военных действий в октябре 2023 года количество туристов, въезжающих в Израиль, значительно сократилось: в последнем квартале прибыло всего 180 тысяч гостей, тогда как ожидалось около 900 тысяч.
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