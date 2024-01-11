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Посольство России прокомментировало отмену конференции о Мариуполе в Италии - РИА Новости, 11.01.2024
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14:23 11.01.2024 (обновлено: 14:25 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/italiya-1920730259.html
Посольство России прокомментировало отмену конференции о Мариуполе в Италии
Посольство России прокомментировало отмену конференции о Мариуполе в Италии - РИА Новости, 11.01.2024
Посольство России прокомментировало отмену конференции о Мариуполе в Италии
Киев диктует итальянским властям, какие общественные и культурные мероприятия проводить, решение мэрии Модены отказать в проведении конференции по... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T14:23
2024-01-11T14:25
специальная военная операция на украине
в мире
италия
модена
россия
украина
мариуполь
донецкая народная республика
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РИМ, 11 янв – РИА Новости. Киев диктует итальянским властям, какие общественные и культурные мероприятия проводить, решение мэрии Модены отказать в проведении конференции по восстановлению Мариуполя вызывает недоумение, заявило посольство России в Италии. Во вторник городской совет Модены отказал в предоставлении помещения для проведения выставки и конференции, посвященной восстановлению Мариуполя, которую планировалось провести 20 января. Организатором инициативы под названием "Мариуполь: возрождение после войны" выступила культурная ассоциация "Россия — Эмилия-Романья". В анонсе мероприятия город назывался "символом восстания против киевской хунты", на протяжении восьми лет находившимся "под бандеровской оккупацией". Против проведения встречи выступил украинский МИД, поручивший посольству в Риме добиться ее отмены. Российское посольство выразило недоумение в связи с "двойственной, если не трусливой позицией итальянских властей, которые сначала предоставляют помещение для проведения выставки "Возрождение Мариуполя" в Модене, а затем под влиянием "полемики" и нажимом прогнившего олигархического украинского режима отменяют свое ранее принятое решение". "Возникает резонный вопрос относительно того, кто от кого зависит: Киев, который, как уверяют уважаемые западные эксперты, не протянул бы и недели без помощи Запада, в том числе Италии, от Рима? Или Рим от Киева, у которого нет ничего, кроме нациста Степана Бандеры и не знающих границ наглости и жадности? Как тогда по-другому можно объяснить то, что украинцы диктуют итальянским властям и гражданам, какие общественные и культурные мероприятия следует посещать, а какие нет, какие постановки ставить, а какие упразднять, каких артистов и музыкантов приглашать, а каких отменять?" - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях посольства. Городский совет Модены объяснил решение отозвать разрешение на аренде одного из муниципальных зала тем, что на момент подачи запроса, поступившем в компетентные службы в ноябре, "не были известны "все подробности тем, затронутых на мероприятии". Мэрия подчеркивает, что инициатива проведения конференции, несмотря на заверения организаторов, "принимает черты демонстрации открытой поддержки" действий России на Украине, и, следовательно, вступает в противоречие с положением муниципального устава, который "имеет своей целью содействие полному утверждению ценностей справедливости, свободы, демократии и мира". Намеченные темы "противоречат статье конституции Итальянской Республики, которая устанавливает обязательство Италии отвергать войну" и содействовать миру в международных отношениях".
https://ria.ru/20231121/vatikan-1910705111.html
https://ria.ru/20230608/kontsert-1876890563.html
италия
модена
россия
украина
мариуполь
донецкая народная республика
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в мире, италия, модена, россия, украина, мариуполь, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Италия, Модена, Россия, Украина, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Посольство России прокомментировало отмену конференции о Мариуполе в Италии

Посольство России: Украина диктует Италии, какие мероприятия проводить

© AP Photo / Alessandra TarantinoЗдание посольства РФ в Риме
Здание посольства РФ в Риме - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Здание посольства РФ в Риме. Архивное фото
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РИМ, 11 янв – РИА Новости. Киев диктует итальянским властям, какие общественные и культурные мероприятия проводить, решение мэрии Модены отказать в проведении конференции по восстановлению Мариуполя вызывает недоумение, заявило посольство России в Италии.
Во вторник городской совет Модены отказал в предоставлении помещения для проведения выставки и конференции, посвященной восстановлению Мариуполя, которую планировалось провести 20 января. Организатором инициативы под названием "Мариуполь: возрождение после войны" выступила культурная ассоциация "Россия — Эмилия-Романья". В анонсе мероприятия город назывался "символом восстания против киевской хунты", на протяжении восьми лет находившимся "под бандеровской оккупацией". Против проведения встречи выступил украинский МИД, поручивший посольству в Риме добиться ее отмены.
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Российское посольство выразило недоумение в связи с "двойственной, если не трусливой позицией итальянских властей, которые сначала предоставляют помещение для проведения выставки "Возрождение Мариуполя" в Модене, а затем под влиянием "полемики" и нажимом прогнившего олигархического украинского режима отменяют свое ранее принятое решение".
"Возникает резонный вопрос относительно того, кто от кого зависит: Киев, который, как уверяют уважаемые западные эксперты, не протянул бы и недели без помощи Запада, в том числе Италии, от Рима? Или Рим от Киева, у которого нет ничего, кроме нациста Степана Бандеры и не знающих границ наглости и жадности? Как тогда по-другому можно объяснить то, что украинцы диктуют итальянским властям и гражданам, какие общественные и культурные мероприятия следует посещать, а какие нет, какие постановки ставить, а какие упразднять, каких артистов и музыкантов приглашать, а каких отменять?" - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях посольства.
Городский совет Модены объяснил решение отозвать разрешение на аренде одного из муниципальных зала тем, что на момент подачи запроса, поступившем в компетентные службы в ноябре, "не были известны "все подробности тем, затронутых на мероприятии". Мэрия подчеркивает, что инициатива проведения конференции, несмотря на заверения организаторов, "принимает черты демонстрации открытой поддержки" действий России на Украине, и, следовательно, вступает в противоречие с положением муниципального устава, который "имеет своей целью содействие полному утверждению ценностей справедливости, свободы, демократии и мира". Намеченные темы "противоречат статье конституции Итальянской Республики, которая устанавливает обязательство Италии отвергать войну" и содействовать миру в международных отношениях".
Валентина Лисица
В Италии отменили выступление пианистки, поддержавшей Донбасс
8 июня 2023, 11:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИталияМоденаРоссияУкраинаМариупольДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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