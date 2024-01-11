https://ria.ru/20240111/italiya-1920730259.html

Посольство России прокомментировало отмену конференции о Мариуполе в Италии

Посольство России прокомментировало отмену конференции о Мариуполе в Италии - РИА Новости, 11.01.2024

Посольство России прокомментировало отмену конференции о Мариуполе в Италии

Киев диктует итальянским властям, какие общественные и культурные мероприятия проводить, решение мэрии Модены отказать в проведении конференции по... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T14:23

2024-01-11T14:23

2024-01-11T14:25

специальная военная операция на украине

в мире

италия

модена

россия

украина

мариуполь

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603668164_0:272:3072:2000_1920x0_80_0_0_8819392835b3e77cf65f03e5e710f77c.jpg

РИМ, 11 янв – РИА Новости. Киев диктует итальянским властям, какие общественные и культурные мероприятия проводить, решение мэрии Модены отказать в проведении конференции по восстановлению Мариуполя вызывает недоумение, заявило посольство России в Италии. Во вторник городской совет Модены отказал в предоставлении помещения для проведения выставки и конференции, посвященной восстановлению Мариуполя, которую планировалось провести 20 января. Организатором инициативы под названием "Мариуполь: возрождение после войны" выступила культурная ассоциация "Россия — Эмилия-Романья". В анонсе мероприятия город назывался "символом восстания против киевской хунты", на протяжении восьми лет находившимся "под бандеровской оккупацией". Против проведения встречи выступил украинский МИД, поручивший посольству в Риме добиться ее отмены. Российское посольство выразило недоумение в связи с "двойственной, если не трусливой позицией итальянских властей, которые сначала предоставляют помещение для проведения выставки "Возрождение Мариуполя" в Модене, а затем под влиянием "полемики" и нажимом прогнившего олигархического украинского режима отменяют свое ранее принятое решение". "Возникает резонный вопрос относительно того, кто от кого зависит: Киев, который, как уверяют уважаемые западные эксперты, не протянул бы и недели без помощи Запада, в том числе Италии, от Рима? Или Рим от Киева, у которого нет ничего, кроме нациста Степана Бандеры и не знающих границ наглости и жадности? Как тогда по-другому можно объяснить то, что украинцы диктуют итальянским властям и гражданам, какие общественные и культурные мероприятия следует посещать, а какие нет, какие постановки ставить, а какие упразднять, каких артистов и музыкантов приглашать, а каких отменять?" - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях посольства. Городский совет Модены объяснил решение отозвать разрешение на аренде одного из муниципальных зала тем, что на момент подачи запроса, поступившем в компетентные службы в ноябре, "не были известны "все подробности тем, затронутых на мероприятии". Мэрия подчеркивает, что инициатива проведения конференции, несмотря на заверения организаторов, "принимает черты демонстрации открытой поддержки" действий России на Украине, и, следовательно, вступает в противоречие с положением муниципального устава, который "имеет своей целью содействие полному утверждению ценностей справедливости, свободы, демократии и мира". Намеченные темы "противоречат статье конституции Итальянской Республики, которая устанавливает обязательство Италии отвергать войну" и содействовать миру в международных отношениях".

https://ria.ru/20231121/vatikan-1910705111.html

https://ria.ru/20230608/kontsert-1876890563.html

италия

модена

россия

украина

мариуполь

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, италия, модена, россия, украина, мариуполь, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр