https://ria.ru/20240111/ges-1920647639.html

Абрамченко рассказала, что мешает оценить ущерб от разрушения Каховской ГЭС

Абрамченко рассказала, что мешает оценить ущерб от разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 11.01.2024

Абрамченко рассказала, что мешает оценить ущерб от разрушения Каховской ГЭС

Научные изыскания по оценке ущерба от разрушения Каховской ГЭС пока не завершены из-за сложной обстановки на месте, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T06:33

2024-01-11T06:33

2024-01-11T06:33

россия

новая каховка

виктория абрамченко

владимир путин

владимир сальдо

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Научные изыскания по оценке ущерба от разрушения Каховской ГЭС пока не завершены из-за сложной обстановки на месте, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. "Научные изыскания пока не завершены. Я недавно принимала доклад от коллег, и пока обстановка там не позволяет выйти, что называется, "в поле", провести на земле необходимые исследования", - ответила она на вопрос об обстановке на территории ГЭС. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и села, включая Алешки и Новую Каховку. В области ввели режим ЧС - сначала регионального, а затем федерального уровня. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. Из зоны бедствия были эвакуированы около 9 тысяч человек, 59 человек погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. В конце декабря прошлого года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после подрыва ГЭС "Каховского водохранилища как такового уже нет".

https://ria.ru/20231218/ges-1916385084.html

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россия, новая каховка, виктория абрамченко, владимир путин, владимир сальдо, следственный комитет россии (ск рф), общество