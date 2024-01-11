https://ria.ru/20240111/ges-1920647639.html
Абрамченко рассказала, что мешает оценить ущерб от разрушения Каховской ГЭС
Абрамченко рассказала, что мешает оценить ущерб от разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 11.01.2024
Абрамченко рассказала, что мешает оценить ущерб от разрушения Каховской ГЭС
Научные изыскания по оценке ущерба от разрушения Каховской ГЭС пока не завершены из-за сложной обстановки на месте, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T06:33
2024-01-11T06:33
2024-01-11T06:33
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новая каховка
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Научные изыскания по оценке ущерба от разрушения Каховской ГЭС пока не завершены из-за сложной обстановки на месте, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. "Научные изыскания пока не завершены. Я недавно принимала доклад от коллег, и пока обстановка там не позволяет выйти, что называется, "в поле", провести на земле необходимые исследования", - ответила она на вопрос об обстановке на территории ГЭС. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и села, включая Алешки и Новую Каховку. В области ввели режим ЧС - сначала регионального, а затем федерального уровня. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. Из зоны бедствия были эвакуированы около 9 тысяч человек, 59 человек погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. В конце декабря прошлого года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после подрыва ГЭС "Каховского водохранилища как такового уже нет".
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россия, новая каховка, виктория абрамченко, владимир путин, владимир сальдо, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Новая Каховка, Виктория Абрамченко, Владимир Путин, Владимир Сальдо, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Абрамченко рассказала, что мешает оценить ущерб от разрушения Каховской ГЭС
Абрамченко: нельзя оценить ущерб от разрушения Каховской ГЭС из-за обстановки