https://ria.ru/20240111/germaniya-1920680502.html

Такер Карлсон рассказал, как Байден повлиял на протесты в Германии

Такер Карлсон рассказал, как Байден повлиял на протесты в Германии - РИА Новости, 11.01.2024

Такер Карлсон рассказал, как Байден повлиял на протесты в Германии

Немцы восстали против "самоубийственной" политики властей, заявил американский журналист Такер Карлсон в своей программе Tucker Carlson Uncensored."Поведение... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T11:03

2024-01-11T11:03

2024-01-11T11:03

в мире

германия

такер карлсон

северный поток

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Немцы восстали против "самоубийственной" политики властей, заявил американский журналист Такер Карлсон в своей программе Tucker Carlson Uncensored."Поведение Германии выглядит самоубийственным. Немецкое правительство позволило администрации Байдена уничтожить их главный источник природного газа, "Северный поток", и это искалечило немецкую экономику на много десятилетий вперед, если она вообще от этого оправится", — сказал он. Такер добавил, что теперь немецкие власти начали притеснять фермеров. "Фермы — источники продовольствия. Это приведет к голоду. Такое впечатление, что страна твердо решила себя убить", — отметил журналист. В Германии с начала года проходят акции протеста фермеров из-за того, что немецкое правительство объявило в декабре о мерах по экономии бюджета. Предполагается отменить субсидии на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве (это сэкономит еще 480 миллионов).На прошлой неделе пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо эти расходы будут сокращаться постепенно, а льготы по налогу на транспортные средства для лесного и сельского хозяйства и вовсе останутся в силе. Тем не менее глава союза фермеров Йоахим Руквид анонсировал недельную забастовку. В тот же день разгневанная толпа фермеров попыталась заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер Роберт Хабек.

https://ria.ru/20240108/medvedev-1920207181.html

https://ria.ru/20240109/protest-1920337697.html

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в мире, германия, такер карлсон, северный поток