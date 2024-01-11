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Представитель ЮАР: жителей Газы ждут голод и смерть из-за действий Израиля - РИА Новости, 11.01.2024
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12:59 11.01.2024 (обновлено: 13:17 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/gaza-1920708776.html
Представитель ЮАР: жителей Газы ждут голод и смерть из-за действий Израиля
Представитель ЮАР: жителей Газы ждут голод и смерть из-за действий Израиля - РИА Новости, 11.01.2024
Представитель ЮАР: жителей Газы ждут голод и смерть из-за действий Израиля
Действия Израиля были "умышленно" рассчитаны на то, чтобы распространить голод в секторе Газа, многие ее жители могут умереть просто от голода, заявила... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:59
2024-01-11T13:17
в мире
израиль
юар
оон
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГААГА, 11 янв - РИА Новости. Действия Израиля были "умышленно" рассчитаны на то, чтобы распространить голод в секторе Газа, многие ее жители могут умереть просто от голода, заявила представитель делегации ЮАР Адила Хасим на слушаниях в международном суде ООН.В Международном суде ООН в Гааге 11-12 января проходят слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. В четверг на заседании выступает южноафриканская делегация, в пятницу слово будет предоставлено израильской стороне."Действия Израиля были умышленно рассчитаны на то, чтобы вызвать широкое распространение голода и обезвоживания в секторе Газа. Кампания Израиля привела к тому, что население Газы находится на грани голода. Беспрецедентные 93% населения Газы сталкиваются с кризисным уровнем голода... Ситуация такова, как предсказывают эксперты, что многие палестинцы в секторе Газа могут умереть просто от голода и болезней", - сказала представитель южноафриканской делегации.Она заявила, что Израиль не допускает в Газу доставки еды, воды, медикаментов и топлива.ЮАР 29 декабря подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР заявили, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".После этого МИД Израиля заявил, что иск ЮАР не имеет фактических оснований и является эксплуатацией суда, а Претория сотрудничает с "террористами".Ряд стран, в том числе Турция, Малайзия, Венесуэла, Бразилия и Иран, поддержали иск ЮАР против Израиля. Госдеп США, говоря об иске, заявил, что не видит признаков геноцида в секторе Газа, а в Еврокомиссии не стали комментировать данный вопрос.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.По данным Минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, почти 59 тысяч получили ранения.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240110/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html
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https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
израиль
юар
сектор газа
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в мире, израиль, юар, оон, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ЮАР, ООН, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Представитель ЮАР: жителей Газы ждут голод и смерть из-за действий Израиля

Представитель ЮАР: жители Газы могут умереть от голода из-за действий Израиля

© AP Photo / Adel HanaПоследствия израильской бомбардировки сектора Газа
Последствия израильской бомбардировки сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Adel Hana
Последствия израильской бомбардировки сектора Газа
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ГААГА, 11 янв - РИА Новости. Действия Израиля были "умышленно" рассчитаны на то, чтобы распространить голод в секторе Газа, многие ее жители могут умереть просто от голода, заявила представитель делегации ЮАР Адила Хасим на слушаниях в международном суде ООН.
В Международном суде ООН в Гааге 11-12 января проходят слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. В четверг на заседании выступает южноафриканская делегация, в пятницу слово будет предоставлено израильской стороне.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
"Действия Израиля были умышленно рассчитаны на то, чтобы вызвать широкое распространение голода и обезвоживания в секторе Газа. Кампания Израиля привела к тому, что население Газы находится на грани голода. Беспрецедентные 93% населения Газы сталкиваются с кризисным уровнем голода... Ситуация такова, как предсказывают эксперты, что многие палестинцы в секторе Газа могут умереть просто от голода и болезней", - сказала представитель южноафриканской делегации.
Она заявила, что Израиль не допускает в Газу доставки еды, воды, медикаментов и топлива.
ЮАР 29 декабря подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР заявили, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
Цугцванг Байдена: Ближний Восток под угрозой большой войны
2 января, 08:00
После этого МИД Израиля заявил, что иск ЮАР не имеет фактических оснований и является эксплуатацией суда, а Претория сотрудничает с "террористами".
Ряд стран, в том числе Турция, Малайзия, Венесуэла, Бразилия и Иран, поддержали иск ЮАР против Израиля. Госдеп США, говоря об иске, заявил, что не видит признаков геноцида в секторе Газа, а в Еврокомиссии не стали комментировать данный вопрос.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Молодой человек с флагами Палестины во время акции протеста на границе Израиля и Газы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
24 ноября 2023, 12:28
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
По данным Минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, почти 59 тысяч получили ранения.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
13 октября 2023, 08:00
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильЮАРООНСектор ГазаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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