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Суд рассмотрит новый иноагентский протокол на Гарри Каспарова* - РИА Новости, 11.01.2024
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11:44 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/garri-1920689265.html
Суд рассмотрит новый иноагентский протокол на Гарри Каспарова*
Суд рассмотрит новый иноагентский протокол на Гарри Каспарова* - РИА Новости, 11.01.2024
Суд рассмотрит новый иноагентский протокол на Гарри Каспарова*
Хамовнический суд Москвы зарегистрировал новый административный протокол на 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* (признан в РФ иностранным агентом), РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T11:44
2024-01-11T11:44
общество
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал новый административный протокол на 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* (признан в РФ иностранным агентом), составленный из-за отсутствия маркировки иноагента в публикациях в интернете, ему грозит штраф до 50 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Суд зарегистрировал протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ в отношении Каспарова Г.К.* Дата рассмотрения не назначена", - сказала собеседница агентства. В декабре Каспарову* назначили штраф в 30 тысяч рублей по части 2 статьи 19.34 КоАП из-за непредоставления отчетности иноагентом в уполномоченный орган. В ноябре его штрафовали на 40 тысяч рублей за распространение в интернете материалов без соответствующей маркировки. Минюст РФ включил завершившего спортивную карьеру и ушедшего в политику Каспарова* в реестр физлиц-иноагентов в мае 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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общество, россия, москва
Общество, Россия, Москва
Суд рассмотрит новый иноагентский протокол на Гарри Каспарова*

Суд в Москве зарегистрировал новый протокол на иноагента Гарри Каспарова

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГарри Каспаров
Гарри Каспаров - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Гарри Каспаров. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал новый административный протокол на 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* (признан в РФ иностранным агентом), составленный из-за отсутствия маркировки иноагента в публикациях в интернете, ему грозит штраф до 50 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Суд зарегистрировал протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ в отношении Каспарова Г.К.* Дата рассмотрения не назначена", - сказала собеседница агентства.
В декабре Каспарову* назначили штраф в 30 тысяч рублей по части 2 статьи 19.34 КоАП из-за непредоставления отчетности иноагентом в уполномоченный орган. В ноябре его штрафовали на 40 тысяч рублей за распространение в интернете материалов без соответствующей маркировки.
Минюст РФ включил завершившего спортивную карьеру и ушедшего в политику Каспарова* в реестр физлиц-иноагентов в мае 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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