https://ria.ru/20240111/garri-1920689265.html

Суд рассмотрит новый иноагентский протокол на Гарри Каспарова*

Суд рассмотрит новый иноагентский протокол на Гарри Каспарова* - РИА Новости, 11.01.2024

Суд рассмотрит новый иноагентский протокол на Гарри Каспарова*

Хамовнический суд Москвы зарегистрировал новый административный протокол на 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* (признан в РФ иностранным агентом), РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T11:44

2024-01-11T11:44

2024-01-11T11:44

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал новый административный протокол на 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* (признан в РФ иностранным агентом), составленный из-за отсутствия маркировки иноагента в публикациях в интернете, ему грозит штраф до 50 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Суд зарегистрировал протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ в отношении Каспарова Г.К.* Дата рассмотрения не назначена", - сказала собеседница агентства. В декабре Каспарову* назначили штраф в 30 тысяч рублей по части 2 статьи 19.34 КоАП из-за непредоставления отчетности иноагентом в уполномоченный орган. В ноябре его штрафовали на 40 тысяч рублей за распространение в интернете материалов без соответствующей маркировки. Минюст РФ включил завершившего спортивную карьеру и ушедшего в политику Каспарова* в реестр физлиц-иноагентов в мае 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240110/sud-1920441120.html

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