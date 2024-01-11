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Финские музыканты потребовали запретить участие Израиля в Евровидении - РИА Новости, 11.01.2024
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Шоубиз
 
12:14 11.01.2024 (обновлено: 12:44 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/evrovidenie-1920693688.html
Финские музыканты потребовали запретить участие Израиля в Евровидении
Финские музыканты потребовали запретить участие Израиля в Евровидении - РИА Новости, 11.01.2024
Финские музыканты потребовали запретить участие Израиля в Евровидении
Финские музыканты организовали сбор подписей, чтобы исключить Израиль из числа стран-участниц конкурса Евровидения-2024 из-за военных преступлений в Секторе... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:14
2024-01-11T12:44
шоубиз
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россия
евровидение
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Финские музыканты организовали сбор подписей, чтобы исключить Израиль из числа стран-участниц конкурса Евровидения-2024 из-за военных преступлений в Секторе Газа, ссылку на документ разместил на своей странице в Instagram* один из авторов петиции, активист Лукас Корпелайнен.Сейчас подписи под обращением поставили более 1400 артистов и представителей музыкальной индустрии. &quot;Обращение профессионалов музыкальной индустрии к Yle: Израиль бойкотировать на Евровидении!&quot; — говорится в тексте документа.Музыканты считают, что если организатор конкурса, Европейский вещательный союз (EBU) откажется исключать израильтян, то отозвать своего конкурсанта и бойкотировать конкурс должна Yle — финская государственная телерадиокомпания.Подписи планируют собирать до 15 января. Затем петицию передадут Yle. Евровидение-2024 пройдет в шведском Мальме в мае этого года. Страна получила права провести конкурс после победы певицы Лорин на конкурсе в прошлом году. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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израиль, россия, евровидение, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Израиль, Россия, Евровидение, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Новости шоу-бизнеса
Финские музыканты потребовали запретить участие Израиля в Евровидении

Финские музыканты потребовали запретить Израилю участвовать в Евровидении-2024

© Фото : ESCplusЛоготип песенного конкурса Евровидение
Логотип песенного конкурса Евровидение - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Фото : ESCplus
Логотип песенного конкурса Евровидение
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Финские музыканты организовали сбор подписей, чтобы исключить Израиль из числа стран-участниц конкурса Евровидения-2024 из-за военных преступлений в Секторе Газа, ссылку на документ разместил на своей странице в Instagram* один из авторов петиции, активист Лукас Корпелайнен.
Сейчас подписи под обращением поставили более 1400 артистов и представителей музыкальной индустрии.
Скриншот публикации Лукаса Корпелайнена в социальной сети
Скриншот публикации Лукаса Корпелайнена в социальной сети
Скриншот публикации Лукаса Корпелайнена в социальной сети
«

"Обращение профессионалов музыкальной индустрии к Yle: Израиль бойкотировать на Евровидении!" — говорится в тексте документа.

Музыканты считают, что если организатор конкурса, Европейский вещательный союз (EBU) откажется исключать израильтян, то отозвать своего конкурсанта и бойкотировать конкурс должна Yle — финская государственная телерадиокомпания.
Подписи планируют собирать до 15 января. Затем петицию передадут Yle.
Евровидение-2024 пройдет в шведском Мальме в мае этого года. Страна получила права провести конкурс после победы певицы Лорин на конкурсе в прошлом году.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ШоубизИзраильРоссияЕвровидениеОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуНовости шоу-бизнеса
 
 
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