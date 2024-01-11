https://ria.ru/20240111/evrovidenie-1920693688.html

Финские музыканты потребовали запретить участие Израиля в Евровидении

Финские музыканты потребовали запретить участие Израиля в Евровидении - РИА Новости, 11.01.2024

Финские музыканты потребовали запретить участие Израиля в Евровидении

Финские музыканты организовали сбор подписей, чтобы исключить Израиль из числа стран-участниц конкурса Евровидения-2024 из-за военных преступлений в Секторе... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T12:14

2024-01-11T12:14

2024-01-11T12:44

шоубиз

израиль

россия

евровидение

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

новости шоу-бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869424815_1:0:970:545_1920x0_80_0_0_4bda47c7095a042e7c55a83d6fe02afc.jpg

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Финские музыканты организовали сбор подписей, чтобы исключить Израиль из числа стран-участниц конкурса Евровидения-2024 из-за военных преступлений в Секторе Газа, ссылку на документ разместил на своей странице в Instagram* один из авторов петиции, активист Лукас Корпелайнен.Сейчас подписи под обращением поставили более 1400 артистов и представителей музыкальной индустрии. "Обращение профессионалов музыкальной индустрии к Yle: Израиль бойкотировать на Евровидении!" — говорится в тексте документа.Музыканты считают, что если организатор конкурса, Европейский вещательный союз (EBU) откажется исключать израильтян, то отозвать своего конкурсанта и бойкотировать конкурс должна Yle — финская государственная телерадиокомпания.Подписи планируют собирать до 15 января. Затем петицию передадут Yle. Евровидение-2024 пройдет в шведском Мальме в мае этого года. Страна получила права провести конкурс после победы певицы Лорин на конкурсе в прошлом году. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231120/fadeev-1910517176.html

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

израиль, россия, евровидение, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, новости шоу-бизнеса