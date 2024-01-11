https://ria.ru/20240111/evrovidenie-1920693688.html
Финские музыканты потребовали запретить участие Израиля в Евровидении
Финские музыканты потребовали запретить участие Израиля в Евровидении - РИА Новости, 11.01.2024
Финские музыканты потребовали запретить участие Израиля в Евровидении
Финские музыканты организовали сбор подписей, чтобы исключить Израиль из числа стран-участниц конкурса Евровидения-2024 из-за военных преступлений в Секторе... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:14
2024-01-11T12:14
2024-01-11T12:44
шоубиз
израиль
россия
евровидение
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
новости шоу-бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869424815_1:0:970:545_1920x0_80_0_0_4bda47c7095a042e7c55a83d6fe02afc.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Финские музыканты организовали сбор подписей, чтобы исключить Израиль из числа стран-участниц конкурса Евровидения-2024 из-за военных преступлений в Секторе Газа, ссылку на документ разместил на своей странице в Instagram* один из авторов петиции, активист Лукас Корпелайнен.Сейчас подписи под обращением поставили более 1400 артистов и представителей музыкальной индустрии. "Обращение профессионалов музыкальной индустрии к Yle: Израиль бойкотировать на Евровидении!" — говорится в тексте документа.Музыканты считают, что если организатор конкурса, Европейский вещательный союз (EBU) откажется исключать израильтян, то отозвать своего конкурсанта и бойкотировать конкурс должна Yle — финская государственная телерадиокомпания.Подписи планируют собирать до 15 января. Затем петицию передадут Yle. Евровидение-2024 пройдет в шведском Мальме в мае этого года. Страна получила права провести конкурс после победы певицы Лорин на конкурсе в прошлом году. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231120/fadeev-1910517176.html
израиль
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869424815_122:0:849:545_1920x0_80_0_0_2155dfdb591067bcda76959bc78d23f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, россия, евровидение, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Израиль, Россия, Евровидение, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Новости шоу-бизнеса
Финские музыканты потребовали запретить участие Израиля в Евровидении
Финские музыканты потребовали запретить Израилю участвовать в Евровидении-2024
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Финские музыканты организовали сбор подписей, чтобы исключить Израиль из числа стран-участниц конкурса Евровидения-2024 из-за военных преступлений в Секторе Газа, ссылку на документ разместил
на своей странице в Instagram* один из авторов петиции, активист Лукас Корпелайнен.
Сейчас подписи под обращением поставили более 1400 артистов и представителей музыкальной индустрии.
«
"Обращение профессионалов музыкальной индустрии к Yle: Израиль бойкотировать на Евровидении!" — говорится в тексте документа.
Музыканты считают, что если организатор конкурса, Европейский вещательный союз (EBU) откажется исключать израильтян, то отозвать своего конкурсанта и бойкотировать конкурс должна Yle — финская государственная телерадиокомпания.
Подписи планируют собирать до 15 января. Затем петицию передадут Yle.
Евровидение-2024 пройдет
в шведском Мальме
в мае этого года. Страна получила права провести конкурс после победы певицы Лорин на конкурсе в прошлом году.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Максим Фадеев заявил, что создаст аналог Евровидения