https://ria.ru/20240111/ekvador-1920672595.html

В Перу ввели режим ЧП на границе с Эквадором, где произошли беспорядки

В Перу ввели режим ЧП на границе с Эквадором, где произошли беспорядки - РИА Новости, 11.01.2024

В Перу ввели режим ЧП на границе с Эквадором, где произошли беспорядки

Чрезвычайное положение, введенное Перу в регионах, граничащих с Эквадором и Колумбией, будет действовать в течение 60 дней, сообщается к коммюнике,... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T10:30

2024-01-11T10:30

2024-01-11T12:01

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Чрезвычайное положение, введенное Перу в регионах, граничащих с Эквадором и Колумбией, будет действовать в течение 60 дней, сообщается к коммюнике, опубликованном в аккаунте совета министров страны в социальной сети X. "Распоряжение по поводу (введения) чрезвычайного положения ... будет действовать 60 дней", - говорится в заявлении. Чрезвычайное положение действует в регионах Тумбес, Пиура, Кахамарка, Амасонас и Лорето. Как сообщается, контролировать ситуацию с безопасностью на северной границе страны будет национальная полиция при поддержке вооруженных сил. Как отмечается в коммюнике, власти Перу принимают все необходимые меры, чтобы не позволить группам, связанным с организованной преступностью, проникнуть на территорию страны. Помимо этого, перуанское правительство приняло решение ужесточить миграционный контроль. Ранее сообщалось, что власти Перу направили к границе с Эквадором полицейский спецназ для усиления мер безопасности после того, как правительство Эквадора объявило в стране внутренний вооруженный конфликт и приказало нейтрализовать преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы Гуаякиля в начале января заключенного Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу "Фито" - главаря крупнейшей в стране банды "Лос-Чонерос", которого называют самым опасным преступником Эквадора. "Фито" отбывал 34-летний срок за торговлю наркотиками, убийства и организованную преступность. После сообщения о побеге "Фито" в шести тюрьмах Эквадора начались беспорядки. Позже из тюрьмы также сбежал Фабрисио Колон Пико, возглавляющий вторую по величине банду Эквадора "Лос-Лобос". Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой, 139 сотрудников оказались в заложниках. После этого в ряде городов начались беспорядки - в ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле произошли взрывы самодельных бомб. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семь правоохранителей в столице Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы удалось освободить живыми. Кроме того, 9 января неизвестные в масках с холодным оружием ворвались в студию телеканала TC в Гуаякиле, их смогли задержать. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Хайме Вела Эрасо объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет. В среду он сообщил, что силовые структуры после начала беспорядков задержали 329 предположительных преступников и ликвидировали в ходе рейдов пять человек, из плена был спасен 41 человек. Нынешний глава Эквадора пришел к власти с лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес. Российское посольство в Эквадоре на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта в заявлении настоятельно рекомендовало воздержаться от посещения страны. По информации МИД РФ, на данный момент в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами.

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Военные задействованы в устранении беспорядков в Эквадоре Перестрелки вспыхнули в нескольких городах Эквадора после того, как правительство объявило чрезвычайное положение после побега из тюрьмы печально известного наркобарона. Власти страны объявили войну 22 организованным преступным группировкам. Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил чрезвычайное положение, приказав силам безопасности нейтрализовать преступные группировки после побега известного наркобарона. Эти кадры иллюстрируют различные кадры спецопераций вооруженных сил и деятельности банд в Эквадоре. 2024-01-11T10:30 true PT0M39S

Захват заложников и беспорядки в Эквадоре В Эквадоре в начале 2024 года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд. Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC. Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали. В стране введен режим "внутреннего вооруженного конфликта". 2024-01-11T10:30 true PT0M35S

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в мире, эквадор, перу, колумбия, справки, беспорядки в эквадоре